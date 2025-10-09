Aposta de Igarapava fatura R$ 500 mil na Loteria Federal

Um apostador de Igarapava, cidade a 85 km Franca, começou o mês com muita sorte. Ele faturou R$ 500 mil, prêmio principal do concurso 6007 da Loteria Federal, sorteado nesta quarta-feira, 8, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O bilhete premiado, de número 056121, foi comprado na Lotérica Bem de Vida, localizada em Igarapava. O sortudo levou sozinho o prêmio da faixa principal.
Demais prêmios do concurso 6007
- 2º prêmio: 019172 - Lotérica Pote de Ouro (Marau/RS) - R$ 35.000,00
- 3º prêmio: 070427 - Nova Lotérica (Santa Cruz das Palmeiras/SP) - R$ 30.000,00
- 4º prêmio: 065151 - Java (São Paulo/SP) - R$ 25.000,00
- 5º prêmio: 012228 - Loteria Esp. Fed. e Loto Lot Charm Ltda (Santo André/SP) - R$ 20.363,00
O ganhador tem 90 dias a partir da data do sorteio para resgatar o prêmio. Após esse prazo, o valor é repassado ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).
Como funciona a Loteria Federal
Criada em 1962, a Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa Econômica Federal.
Os sorteios ocorrem duas vezes por semana, sempre às quartas-feiras e aos sábados, e se destacam por oferecer diversas faixas de premiação e maiores chances de ganho em comparação a outros jogos.
Para participar, o apostador compra um bilhete numerado, dividido em dez frações (ou “décimos”). É possível adquirir o bilhete inteiro ou apenas parte dele. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas - quem adquire o bilhete completo recebe o prêmio integral.
Além dos sorteios regulares, a Caixa também realiza edições especiais da Loteria Federal, com prêmios maiores em datas comemorativas, como o Natal e a Independência.
