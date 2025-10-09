Aposta de Igarapava fatura R$ 500 mil na Loteria Federal

Um apostador de Igarapava, cidade a 85 km Franca, começou o mês com muita sorte. Ele faturou R$ 500 mil, prêmio principal do concurso 6007 da Loteria Federal, sorteado nesta quarta-feira, 8, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O bilhete premiado, de número 056121, foi comprado na Lotérica Bem de Vida, localizada em Igarapava. O sortudo levou sozinho o prêmio da faixa principal.

Demais prêmios do concurso 6007

2º prêmio: 019172 - Lotérica Pote de Ouro (Marau/RS) - R$ 35.000,00

3º prêmio: 070427 - Nova Lotérica (Santa Cruz das Palmeiras/SP) - R$ 30.000,00

4º prêmio: 065151 - Java (São Paulo/SP) - R$ 25.000,00

5º prêmio: 012228 - Loteria Esp. Fed. e Loto Lot Charm Ltda (Santo André/SP) - R$ 20.363,00

O ganhador tem 90 dias a partir da data do sorteio para resgatar o prêmio. Após esse prazo, o valor é repassado ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Como funciona a Loteria Federal