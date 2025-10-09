Previsão indica mais de 30 mm de chuva em Franca até sábado

Prepare o guarda-chuva, pois os próximos dias serão de tempo instável e chuva em Franca. A previsão da Climatempo indica a chegada de chuva que deve atuar com força até o sábado, 11, acumulando mais de 30 mm de precipitação e trazendo um grande alívio para a cidade após os recentes dias de calor e tempo seco.

A instabilidade começou já nesta quarta-feira, 8, com 1,1 mm de precipitação e continua nesta quinta-feira, 9. O dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica chuvoso. O volume esperado é de 3,3 mm. As temperaturas ficam entre 18ºC e 29ºC.

Pico da chuva será na sexta e no sábado

A chuva se intensifica na sexta-feira, 10. O dia será de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde, com a previsão de chuva forte durante a noite. Este deve ser um dos dias com maior volume, totalizando 13,1 mm. As temperaturas ficam entre 18ºC e 29ºC.