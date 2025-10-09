Previsão indica mais de 30 mm de chuva em Franca até sábado

Prepare o guarda-chuva, pois os próximos dias serão de tempo instável e chuva em Franca. A previsão da Climatempo indica a chegada de chuva que deve atuar com força até o sábado, 11, acumulando mais de 30 mm de precipitação e trazendo um grande alívio para a cidade após os recentes dias de calor e tempo seco.
A instabilidade começou já nesta quarta-feira, 8, com 1,1 mm de precipitação e continua nesta quinta-feira, 9. O dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica chuvoso. O volume esperado é de 3,3 mm. As temperaturas ficam entre 18ºC e 29ºC.
Pico da chuva será na sexta e no sábado
A chuva se intensifica na sexta-feira, 10. O dia será de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde, com a previsão de chuva forte durante a noite. Este deve ser um dos dias com maior volume, totalizando 13,1 mm. As temperaturas ficam entre 18ºC e 29ºC.
O sábado, 11, continuará com tempo muito instável. A manhã já começa chuvosa, com aberturas de sol à tarde, mas as pancadas de chuva devem continuar até a noite. Este será o dia com o maior volume previsto, chegando a 14,5 mm. As temperaturas ficam entre 18ºC e 29ºC.
Domingo de trégua e volta da chuva na segunda
O domingo, 12, Dia das Crianças e feriado de Nossa Senhora Aparecida, será de tempo firme. A chuva dá uma trégua e o sol aparece entre nuvens, sem previsão de precipitação, sendo ideal para atividades ao ar livre. As temperaturas se mantêm estáveis, com mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.
No entanto, a instabilidade retorna no início da próxima semana. A segunda-feira, 13, já tem previsão de um dia chuvoso pela manhã e à noite, com aberturas de sol e pancadas de chuva à tarde. O volume deve ser baixo, somando apenas 1mm de chuva. Já a temperatura deve ficar em 26ºC de máxima e mínima de 20ºC
