Motorista desvia de caminhonete e arrebenta Gol em poste

Um homem de 52 anos ficou ferido na manhã desta quinta-feira, 9, após um acidente na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada, em Franca, após bater contra um poste de energia ao desviar de outro carro.
A vítima dirigia um Gol G5 vermelho, sentido Centro, quando precisou desviar de uma caminhonete que saía de um posto de combustível para acessar a mesma avenida. Ao tentar evitar a batida, o motorista perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central e colidiu contra um poste.
De acordo com testemunhas, o condutor do carro não usava cinto de segurança. Com o impacto, ele bateu o peito no volante e a cabeça no para-brisa, mas permaneceu consciente.
O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. O motorista da caminhonete, um gesseiro, não se feriu e prestou socorro à vítima logo após o acidente.
Apesar da força da batida, o poste não sofreu danos estruturais.
A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.