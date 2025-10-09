Motorista desvia de caminhonete e arrebenta Gol em poste

Um homem de 52 anos ficou ferido na manhã desta quinta-feira, 9, após um acidente na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada, em Franca, após bater contra um poste de energia ao desviar de outro carro.

A vítima dirigia um Gol G5 vermelho, sentido Centro, quando precisou desviar de uma caminhonete que saía de um posto de combustível para acessar a mesma avenida. Ao tentar evitar a batida, o motorista perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central e colidiu contra um poste.

De acordo com testemunhas, o condutor do carro não usava cinto de segurança. Com o impacto, ele bateu o peito no volante e a cabeça no para-brisa, mas permaneceu consciente.