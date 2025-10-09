Segunda semana da Festa da Capelinha começa nesta quinta-feira

A tradicional Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Capelinha, em Franca, entra em sua segunda semana com uma programação repleta de celebrações, música e momentos de fé. Sob o tema “Maria, Mãe da Esperança”, o evento, organizado pelos Agostinianos Recoletos, segue até o próximo domingo, dia 12 de outubro, quando será celebrada a Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Durante esta semana, a novena continua diariamente, sempre às 19h, reunindo diferentes comunidades e pastorais em cada celebração. Além das orações, os fiéis têm sido convidados a participar dos gestos concretos de solidariedade, com doações de alimentos, como leite, café, óleo e açúcar, que serão destinados a famílias assistidas pela paróquia.

A Festa Social - XXXV Festap também retoma suas atividades nesta quinta-feira, 9, no pátio de eventos da Capelinha, com música ao vivo todas as noites a partir das 19h, com atrações locais. No local, o público encontra as tradicionais barracas típicas, com opções gastronômicas variadas, como fogazza, escondidinho, churrasco, macarrão, torresmo, hambúrguer, doces, picolé e bebidas.