Segunda semana da Festa da Capelinha começa nesta quinta-feira

A tradicional Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Capelinha, em Franca, entra em sua segunda semana com uma programação repleta de celebrações, música e momentos de fé. Sob o tema “Maria, Mãe da Esperança”, o evento, organizado pelos Agostinianos Recoletos, segue até o próximo domingo, dia 12 de outubro, quando será celebrada a Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Durante esta semana, a novena continua diariamente, sempre às 19h, reunindo diferentes comunidades e pastorais em cada celebração. Além das orações, os fiéis têm sido convidados a participar dos gestos concretos de solidariedade, com doações de alimentos, como leite, café, óleo e açúcar, que serão destinados a famílias assistidas pela paróquia.
A Festa Social - XXXV Festap também retoma suas atividades nesta quinta-feira, 9, no pátio de eventos da Capelinha, com música ao vivo todas as noites a partir das 19h, com atrações locais. No local, o público encontra as tradicionais barracas típicas, com opções gastronômicas variadas, como fogazza, escondidinho, churrasco, macarrão, torresmo, hambúrguer, doces, picolé e bebidas.
O encerramento da festa ocorre no domingo, 12, com uma programação especial dedicada à Padroeira. Serão realizadas missas às 5h, 7h, 8h30, 10h30 e 16h, além da carreata das famílias, às 9h30, passando por todas as comunidades. Às 12h, haverá a Oração do Angelus, seguida da procissão às 17h e da missa campal de encerramento às 18h30.
Veja abaixo a programação completa:
