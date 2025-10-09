Trecho 'caótico' da serra de Capetinga ganha terceira faixa

Conhecida pelo grande fluxo de veículos pesados e pelo histórico de acidentes, a Serra de Capetinga, a 43 km de Franca, está passando por uma importante transformação. O trecho da rodovia MG-444 que corta a serra está recebendo 2 quilômetros de terceiras faixas, o que deve proporcionar mais segurança e fluidez no tráfego, especialmente para veículos pesados que enfrentam dificuldades nas subidas.

A obra faz parte do projeto de restauração e aumento da capacidade da MG-444, que se estende do entroncamento com a MG-344 (acesso a Cássia) até a divisa de Minas com São Paulo, totalizando 23,9 quilômetros de intervenções e 5,5 quilômetros de novas terceiras faixas. O investimento é de R$ 56,9 milhões.

Segundo o DER-MG, as obras começaram em dezembro de 2024 e devem ser concluídas até 28 de fevereiro de 2026. Até agora já foram concluídos o recapeamento de 5 quilômetros da via e a implantação de 4,8 quilômetros de terceiras faixas. As obras seguem em fase final com a terraplanagem dos 700 metros restantes, com remoção de material rochoso.