Mais 149 famílias de Franca realizam o sonho da casa própria

O sonho da casa própria se tornou realidade para 149 famílias de Franca na última quarta-feira, 8, com a entrega das chaves de seus apartamentos no Residencial Turmalina, no Recanto Elimar. A conquista foi viabilizada pelo programa Casa Paulista, do Governo do Estado, que concedeu um subsídio de R$ 11 mil para cada família, totalizando um investimento de R$ 1,6 milhão na operação.
O benefício, destinado a famílias com renda de até três salários mínimos, foi crucial para a aprovação do financiamento. "Sem esse subsídio, nós não teríamos conseguido comprar. Faltava um pouco da entrada, então ele foi a peça-chave que faltava", contou, via assessoria de imprensa da CDHU, Denis Ferreira de Souza, de 32 anos, que, ao lado da mulher Heloísa, deixará de morar em um quarto na casa dos pais para ter o próprio lar.
A mesma emoção foi compartilhada pela cozinheira Gracilene Barbosa dos Santos, de 42 anos, que morará no novo apartamento com a filha de 18 anos. "Esse subsídio ajudou muito! No meu caso, consegui realizar a compra sem pagar o valor da entrada. Eu não tinha o que dar de entrada, e ele foi, por isso, essencial", disse, via assessoria da CDHU.
Presente no evento, o assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rômulo Rippa, destacou a importância do programa. “Foram destinados subsídios de R$ 11 mil para famílias que ganham até três salários mínimos poderem realizar o sonho de ter uma casa própria”, afirmou.
Os apartamentos de 52 m² possuem dois dormitórios, sala, varanda e lavanderia. O condomínio conta com playgrounds e quiosques com churrasqueira.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.