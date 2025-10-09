Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 9, em Franca:
Nome: Joana Maria de Assis Valentino
Idade: Não informada
Local do velório: Velório de Patrocínio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Dimas do Nascimento
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Hélio Antônio Silva
Idade: 67 anos
Local do velório: Velório Municipal do Aeroporto, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Paulo Sergio Pereira Moraes
Idade: 54 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Geralda Gomes Marques
Idade: 89 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Adão Dorival Vinhola
Idade: 85 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.