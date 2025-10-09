09 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 9, em Franca:

Nome: Joana Maria de Assis Valentino
Idade: Não informada 
Local do velório: Velório de Patrocínio Paulista 
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Dimas do Nascimento
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Hélio Antônio Silva 
Idade: 67 anos 
Local do velório: Velório Municipal do Aeroporto, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Paulo Sergio Pereira Moraes 
Idade: 54 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Geralda Gomes Marques 
Idade: 89 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Adão Dorival Vinhola 
Idade: 85 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários