Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 9, em Franca:

Nome: Joana Maria de Assis Valentino

Idade: Não informada

Local do velório: Velório de Patrocínio Paulista

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Dimas do Nascimento

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30