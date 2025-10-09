Franca intensifica limpeza de galerias para evitar enchentes

Com a aproximação do período de chuvas, a Prefeitura de Franca intensificou os serviços de manutenção e limpeza de galerias e bocas de lobo em toda a cidade. As ações, coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura, têm caráter preventivo com obejtico de evitar risco de alagamentos e transtornos à população.
Nesta semana, as equipes concentraram os trabalhos em bairros que margeiam os córregos dos Bagres e do Cubatão, com intervenções nos jardins Planalto, Parque São Jorge, São José, Consolação e Francano.
Além da limpeza e desobstrução das bocas de lobo, a Prefeitura também realiza serviços complementares de conservação urbana, como raspagem e pintura de guias, podas de árvores e remoção de folhagens - medidas que contribuem para o bom funcionamento do sistema de drenagem e a manutenção da cidade limpa.
Recuperação de defensas metálicas
Nessa quarta-feira, 8, uma das equipes trabalhou na recuperação de um trecho de defensas metálicas entre as rotatórias da rua Afonso Pena e da avenida Orlando Dompieri, para reforçar a segurança viária no local.
Colaboração da população
A Prefeitura reforça o pedido de colaboração dos moradores, que podem ajudar informando pontos que necessitam de manutenção pelo telefone e WhatsApp (16) 3711-9440.
O serviço de Recolha Agendada de Materiais também está disponível e pode ser solicitado gratuitamente pelo número 0800-591-6842 ou pelo aplicativo Cidade Atende.
