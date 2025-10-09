Passeio ciclístico noturno acontece nesta 5ª; veja agenda do mês

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca retoma, a partir desta quinta-feira, 9, a programação de Passeios Ciclísticos e Caminhadas Rurais. Gratuitos e abertos a toda a população, os eventos são realizados em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

A reestreia do projeto acontece já nesta noite, com um Passeio Ciclístico Noturno. A concentração está marcada para as 19h15 no Complexo Poliesportivo, com a largada prevista para as 19h30. Para participar, basta comparecer ao local com uma bicicleta e equipamentos de segurança, como capacete e iluminação.

"A partir deste mês, ofereceremos diversas opções de práticas e atividades gratuitas à nossa comunidade em todas as regiões da cidade", disse Roberto Saad, secretário da pasta.