Passeio ciclístico noturno acontece nesta 5ª; veja agenda do mês

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca retoma, a partir desta quinta-feira, 9, a programação de Passeios Ciclísticos e Caminhadas Rurais. Gratuitos e abertos a toda a população, os eventos são realizados em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.
A reestreia do projeto acontece já nesta noite, com um Passeio Ciclístico Noturno. A concentração está marcada para as 19h15 no Complexo Poliesportivo, com a largada prevista para as 19h30. Para participar, basta comparecer ao local com uma bicicleta e equipamentos de segurança, como capacete e iluminação.
"A partir deste mês, ofereceremos diversas opções de práticas e atividades gratuitas à nossa comunidade em todas as regiões da cidade", disse Roberto Saad, secretário da pasta.
Além do evento desta quinta, a programação de outubro já tem outras quatro datas confirmadas, com foco em percursos rurais e mais um passeio noturno.
Confira a agenda de outubro:
- Dia 12 (domingo): Passeio Ciclístico Rural (Trilha Caititu)
- Dia 19 (domingo): Passeio Ciclístico Rural (Trilha da Figueira)
- Dia 26 (domingo): Caminhada Rural (Fazenda Amapá)
- Dia 30 (quinta-feira): Passeio Ciclístico Noturno (Percurso Cristais Paulista)
