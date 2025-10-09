09 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
GRATUITO

Passeio ciclístico noturno acontece nesta 5ª; veja agenda do mês

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Última edição do Passeio Ciclístico Noturno, realizado em Franca
Última edição do Passeio Ciclístico Noturno, realizado em Franca

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca retoma, a partir desta quinta-feira, 9, a programação de Passeios Ciclísticos e Caminhadas Rurais. Gratuitos e abertos a toda a população, os eventos são realizados em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

A reestreia do projeto acontece já nesta noite, com um Passeio Ciclístico Noturno. A concentração está marcada para as 19h15 no Complexo Poliesportivo, com a largada prevista para as 19h30. Para participar, basta comparecer ao local com uma bicicleta e equipamentos de segurança, como capacete e iluminação.

"A partir deste mês, ofereceremos diversas opções de práticas e atividades gratuitas à nossa comunidade em todas as regiões da cidade", disse Roberto Saad, secretário da pasta.

Além do evento desta quinta, a programação de outubro já tem outras quatro datas confirmadas, com foco em percursos rurais e mais um passeio noturno.

Confira a agenda de outubro:

  • Dia 12 (domingo): Passeio Ciclístico Rural (Trilha Caititu)
  • Dia 19 (domingo): Passeio Ciclístico Rural (Trilha da Figueira)
  • Dia 26 (domingo): Caminhada Rural (Fazenda Amapá)
  • Dia 30 (quinta-feira): Passeio Ciclístico Noturno (Percurso Cristais Paulista)

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários