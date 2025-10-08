Motociclista fica ferido em batida com carro em Franca

Um motociclista de 58 anos sofreu ferimentos leves no começo da noite desta quarta-feira, 8, após se envolver em um acidente no cruzamento da avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho com a rua Acácio de Lima, no Jardim Flórida, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, o motociclista e o motorista do carro seguiam na avenida no mesmo sentido, do Flórida ao Recanto Elimar, quando o motorista do carro foi acessar a rua Acácio de Lima e foi atingido pela moto no lado direito.
Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu escoriações pelo corpo.
A Polícia Militar foi acionada e sinalizou o local até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O motorista que voltava do trabalho foi socorrido com um ferimento no joelho até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
Um boletim de ocorrência foi registrado. O trânsito fluía normalmente durante a ocorrência.
