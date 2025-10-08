09 de outubro de 2025
ACIDENTE

Motociclista fica ferido em batida com carro em Franca

Por | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Vítima sendo socorrida pelo Samu após acidente no Jardim Flórida, em Franca
Vítima sendo socorrida pelo Samu após acidente no Jardim Flórida, em Franca

Um motociclista de 58 anos sofreu ferimentos leves no começo da noite desta quarta-feira, 8, após se envolver em um acidente no cruzamento da avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho com a rua Acácio de Lima, no Jardim Flórida, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista e o motorista do carro seguiam na avenida no mesmo sentido, do Flórida ao Recanto Elimar, quando o motorista do carro foi acessar a rua Acácio de Lima e foi atingido pela moto no lado direito.

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada e sinalizou o local até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O motorista que voltava do trabalho foi socorrido com um ferimento no joelho até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

Um boletim de ocorrência foi registrado. O trânsito fluía normalmente durante a ocorrência.

