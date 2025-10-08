Alexandre assina termo para implantação de policlínica em Franca

Franca deu mais um passo para a implantação de uma policlínica. O termo de compromisso de parceria entre o município e o Governo Federal foi assinado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) em um encontro com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Ministério da Saúde, em Brasília, nessa terça-feira, 7.

O investimento é proveniente do Novo PAC Seleções. “Quero agradecer pelas obras que estão sendo feitas em Franca através do dinheiro do Governo Federal e todo investimento para melhorar a vida das pessoas da nossa cidade”, disse o prefeito de Franca.

Também participaram do encontro o diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Sistema Único de Saúde), Rafael Bruxellas, e o vereador de Franca, Gilson Pelizaro (PT). “Compromisso do presidente Lula e do Ministério da Saúde em poder ajudar a fazer uma saúde cada vez melhor em Franca com essa unidade que será muito importante”, disse Padilha.