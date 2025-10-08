Baú se desprende de caminhão e provoca acidente com carreta

Um incidente inusitado foi registrado na tarde desta quarta-feira, 8, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia. O baú de um caminhão se desprendeu durante o trajeto e atingiu a traseira de uma carreta que seguia no mesmo sentido.
De acordo com informações da concessionária Entrevias, responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 14h40, no km 358, no sentido capital paulista ao interior. O motorista da carreta Scania e o condutor do caminhão baú saíram ilesos.
Segundo relatos colhidos no local, o caminhão Iveco Daily transportava pneus quando o baú se soltou, passando por cima da própria estrutura do veículo e sendo lançado contra a carreta. Após a batida, ambos os veículos pararam no acostamento.
Parte do baú ficou imobilizada no canteiro central da rodovia. O motorista do caminhão baú acionou uma equipe de reciclagem, que recolheu o material. Ele também fez uma amarração improvisada nos pneus antes de seguir viagem.
A concessionária informou que o acostamento chegou a ser interditado por cerca de uma hora para atendimento da ocorrência. As condições do tempo eram boas no momento do incidente, e o trânsito não chegou a ser afetado.
A carreta, que transportava cerca de 28 toneladas de produto químico classificado como veneno, não teve danos estruturais e também seguiu viagem após a liberação da pista.
