Baú se desprende de caminhão e provoca acidente com carreta

Um incidente inusitado foi registrado na tarde desta quarta-feira, 8, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia. O baú de um caminhão se desprendeu durante o trajeto e atingiu a traseira de uma carreta que seguia no mesmo sentido.

De acordo com informações da concessionária Entrevias, responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 14h40, no km 358, no sentido capital paulista ao interior. O motorista da carreta Scania e o condutor do caminhão baú saíram ilesos.

Segundo relatos colhidos no local, o caminhão Iveco Daily transportava pneus quando o baú se soltou, passando por cima da própria estrutura do veículo e sendo lançado contra a carreta. Após a batida, ambos os veículos pararam no acostamento.