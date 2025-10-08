08 de outubro de 2025
FUTEBOL

Campeões do Inter conhecem estúdio da Difusora

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Giovanna Attili/GCN
Guilherme entrou em campo no último fim de semana e garantiu o troféu de campeão do sub-9
O campeão da categoria sub-9 da Escola de Futebol do Internacional de Franca esteve no estúdio da Rádio Difusora, no bairro São José, participando de entrevista com a radialista Cíntia Flávia.

Guilherme entrou em campo no último fim de semana e garantiu o troféu de campeão da categoria, pela Copa Difusora. A decisão foi alcançada nos pênaltis contra o Dente de Leite. O Internacional levou a melhor por 4 a 2 e ficou com o título.

Também participaram da entrevista os atletas Caetano (sub-11), Miguel, Túlio, Vinicius e Luiz Miguel (sub-15), que conquistaram o vice-campeonato na competição.

Segundo o técnico Rafael Pereira, o resultado é positivo e fortalece ainda mais o trabalho realizado pela equipe.

