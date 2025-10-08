08 de outubro de 2025
FUTEBOL

Radialista recebe campeões do Sub-13 da Copa Difusora

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
GCN
Cíntia Flávia e atletas campeões da escola Boca Jr Brasil
Cíntia Flávia e atletas campeões da escola Boca Jr Brasil

A radialista Cíntia Flávia recebeu nessa terça-feira, 7, atletas e parte da comissão técnica da Escola de Futebol Boca Jr Brasil, de Franca. O time foi campeão da Copa Difusora na categoria sub-13, em partida ocorrida no último sábado, 4, no Estádio Municipal "José Lancha Filho".

A disputa de pênaltis foi longa e épica, com o Boca Juniors sagrando-se campeão ao vencer por 8 a 7 o Dente de Leite.

Os volantes Lucca e Pietro participaram da entrevista, juntamente com o presidente do clube, Tadeu Cavalcanti, os professores Reinaldo Santos (King) e João Pedro Chagas; e Renato Pinheiro, da comissão técnica.

"A sensação é de gratidão. Agradeço à Difusora e ao Fabiano Pradela (organizador do evento), por nos convidar. O sucesso se deve ao trabalho e a persistência. E o título é a prova de que estamos no caminho correto", disse Tadeu.

A Escola de Futebol Boca Jr Brasil atende a faixa etária de 5 a 15 anos e os treinamentos ocorrem no Clube da Polícia, na zona sul, e na Arena São Gabriel, no bairro Santa Lúcia. Em breve, retornarão também ao clube da AABB, que passa por manutenção.

