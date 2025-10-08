Prazo do licenciamento para placas 7 e 8 termina em outubro

O calendário oficial de licenciamento de veículos de 2025 entrou em nova etapa para proprietários com placas de final 7 e 8. O prazo para regularização vai até o fim de outubro. Segundo o Infosiga 3.0, Franca tem uma frota de aproximadamente 307 mil veículos.
De acordo com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito), mais de 16 milhões de veículos já foram licenciados no estado até setembro. Só no mês passado, foram 2,2 milhões de regularizações, volume 3,85% superior ao mesmo período do ano anterior.
Para fazer o licenciamento, é obrigatório quitar previamente o IPVA e eventuais multas de trânsito. A taxa, neste ano, é de R$ 167,74. O pagamento pode ser feito informando o número do Renavam em bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander), por internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.
Após o pagamento, o documento digital atualizado pode ser baixado pelo portal do Detran-SP, Poupatempo, Senatran ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e CDT (Carteira Digital de Trânsito). Também é possível imprimi-lo em papel comum.
Calendário de licenciamento
Veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque
- Outubro: placas com finais 7 e 8
- Novembro: placas com final 9
- Dezembro: placas com final 0
Caminhões e tratores:
- Outubro: placas com finais 3, 4 e 5
- Novembro: placas com finais 6, 7 e 8
- Dezembro: placas com finais 9 e 0
Penalidades e novo sistema de liberação
A condução de veículo não licenciado foi a segunda maior causa de multas de trânsito em 2024 no estado. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo ao pátio.
Para liberar o veículo apreendido, é necessário quitar todas as pendências, além dos custos de remoção e estadia. O Detran-SP implantou o sistema Live (Liberação Instantânea de Veículos), que permite a liberação online imediata assim que o veículo chega ao pátio, após o pagamento dos débitos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.