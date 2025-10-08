Prazo do licenciamento para placas 7 e 8 termina em outubro

O calendário oficial de licenciamento de veículos de 2025 entrou em nova etapa para proprietários com placas de final 7 e 8. O prazo para regularização vai até o fim de outubro. Segundo o Infosiga 3.0, Franca tem uma frota de aproximadamente 307 mil veículos.

De acordo com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito), mais de 16 milhões de veículos já foram licenciados no estado até setembro. Só no mês passado, foram 2,2 milhões de regularizações, volume 3,85% superior ao mesmo período do ano anterior.

Para fazer o licenciamento, é obrigatório quitar previamente o IPVA e eventuais multas de trânsito. A taxa, neste ano, é de R$ 167,74. O pagamento pode ser feito informando o número do Renavam em bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander), por internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.