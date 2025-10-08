'Alívio e esperança', diz família após a prisão de assassino

A família do auditor fiscal Adriano William de Oliveira, de 52 anos, morto a tiros em março de 2022, em Franca, se manifestou após a Justiça revogar o habeas corpus que mantinha o dentista Samir Panice Moussa em liberdade. Ele havia sido solto em agosto de 2024 e voltou a se apresentar ao Fórum da cidade na quarta-feira, 1º.

Em nota oficial, a família de Adriano afirmou estar aliviada com a revogação do habeas corpus e disse esperar que o dentista responda pelo que fez. “Diante da recente informação de que Samir Panice Moussa voltou à prisão, nossa família recebe essa notícia com um sentimento de alívio e esperança".

"Após mais de um ano marcado por angústia, insegurança e sofrimento com a liberdade daquele que cometeu um crime tão brutal, sentimos agora que ele está, de fato, respondendo pelo que fez", completou o texto.