Franca: ladrões roubam padaria, dono segue e é ameaçado de morte

Uma padaria localizada na zona norte de Franca foi alvo de assaltantes na manhã desta quarta-feira, 8. Dois criminosos, um deles simulando estar armado, renderam funcionária, levaram dinheiro do caixa e fugiram em um carro. O proprietário do comércio seguiu o veículo, foi visto pelo criminoso e ameaçado de morte, mas conseguiu identificar um dos suspeitos e acionar a Polícia Militar.

O crime aconteceu por volta das 6h50, quando dois homens chegaram ao estabelecimento. Um deles vestia roupas pretas e o outro usava calça clara e moletom preto. Assim que entraram, o homem de calça clara colocou a mão sob a blusa, fingindo portar uma arma, e anunciou o assalto.

A funcionária que estava no atendimento foi rendida e levada até o caixa, onde a proprietária se encontrava. Sob pressão, ela entregou cerca de R$ 100 em dinheiro. Após a ação rápida, os dois fugiram correndo da padaria e entraram em um Gol verde, que estava estacionado nas proximidades.