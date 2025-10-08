Franca: ladrões roubam padaria, dono segue e é ameaçado de morte

Uma padaria localizada na zona norte de Franca foi alvo de assaltantes na manhã desta quarta-feira, 8. Dois criminosos, um deles simulando estar armado, renderam funcionária, levaram dinheiro do caixa e fugiram em um carro. O proprietário do comércio seguiu o veículo, foi visto pelo criminoso e ameaçado de morte, mas conseguiu identificar um dos suspeitos e acionar a Polícia Militar.
O crime aconteceu por volta das 6h50, quando dois homens chegaram ao estabelecimento. Um deles vestia roupas pretas e o outro usava calça clara e moletom preto. Assim que entraram, o homem de calça clara colocou a mão sob a blusa, fingindo portar uma arma, e anunciou o assalto.
A funcionária que estava no atendimento foi rendida e levada até o caixa, onde a proprietária se encontrava. Sob pressão, ela entregou cerca de R$ 100 em dinheiro. Após a ação rápida, os dois fugiram correndo da padaria e entraram em um Gol verde, que estava estacionado nas proximidades.
O marido da proprietária, que chegava ao local no momento do crime, foi informado sobre o ocorrido e decidiu seguir discretamente o carro dos assaltantes. Ele acompanhou o veículo até uma casa, ainda no mesmo bairro, e viu quando os criminosos desceram do carro, sendo que o suspeito que disse estar armado carregava o dinheiro e retirava o moletom usado no roubo antes de entrar na residência.
Para não chamar atenção, o comerciante estacionou o carro na esquina, fez fotos do local e tentou acionar a polícia. Nesse instante, o criminoso percebeu sua presença, apontou o dedo em sua direção e ameaçou dizendo: “Você vai morrer”.
Assustado, o homem saiu rapidamente e voltou à padaria para acionar a Polícia Militar.
Com base nas informações e nas imagens das câmeras de segurança do comércio, os policiais foram até o endereço indicado. No local, um homem de 54 anos, que se apresentou como ajudante geral, atendeu a equipe e informou morar sozinho, mas acabou relatando que um rapaz estava hospedado ali há poucos dias.
Com a autorização dele, os policiais entraram na casa e encontraram um moletom preto sobre a cama, idêntico ao usado pelo criminoso nas imagens. O morador negou envolvimento ou saber sobre o assalto.
Pouco tempo depois, o veículo Gol verde utilizado na fuga foi localizado abandonado no Jardim Portinari. O dinheiro roubado não foi recuperado, e o suspeito principal continua foragido.
A Polícia Civil de Franca deve analisar as imagens e o material apreendido para identificar os envolvidos e concluir as investigações.
