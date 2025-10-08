Sem contestação, empresa é confirmada para gerir transporte

A licitação para a exploração do transporte público coletivo em Franca cumpriu mais uma etapa com o encerramento do prazo para a apresentação de recursos em relação à empresa Itu Transporte e Turismo. O leilão foi realizado pela B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) no dia 3 de setembro deste ano com apenas uma proposta.
A Prefeitura de Franca publicou um comunicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 8, informando que não houve contestação. Com isso, fica homologada a licitação e a concessão à empresa vencedora.
"Ante a ausência de recursos contra a fase de julgamento da proposta comercial, da documentação de habilitação e do plano de negócios, a licitante foi declarada vencedora do leilão", destacou o edital.
O próximo passo é a assinatura do contrato, que terá validade de 20 anos. A partir da assinatura, a empresa terá seis meses para implantar o serviço com a nova frota. O acordo prevê subsídio público, o que permitirá reduzir o valor da tarifa de R$ 5 para R$ 4.
A Itu Transportes e Turismo Ltda., com sede em Itu (SP), tem como sócio administrador Belarmino da Ascenção Marta Junior, proprietário da empresa São José, que atua no transporte coletivo de Franca há quase 60 anos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.