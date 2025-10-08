Sem contestação, empresa é confirmada para gerir transporte

A licitação para a exploração do transporte público coletivo em Franca cumpriu mais uma etapa com o encerramento do prazo para a apresentação de recursos em relação à empresa Itu Transporte e Turismo. O leilão foi realizado pela B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) no dia 3 de setembro deste ano com apenas uma proposta.

A Prefeitura de Franca publicou um comunicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 8, informando que não houve contestação. Com isso, fica homologada a licitação e a concessão à empresa vencedora.

"Ante a ausência de recursos contra a fase de julgamento da proposta comercial, da documentação de habilitação e do plano de negócios, a licitante foi declarada vencedora do leilão", destacou o edital.