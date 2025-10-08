Vigilância e PM apreendem 66 garrafas de energético em Franca

Uma adega de bebidas localizada na rua Airan Izaurino Leal, no Jardim Portinari, em Franca, foi vistoriada no início da noite dessa terça-feira, 7, por equipes da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária. Durante a ação, foram apreendidos 11 fardos de energéticos vencidos, mas todas as bebidas destiladas apresentavam nota fiscal e tiveram a originalidade confirmada. Já nesta quarta-feira, 8, a adega enviou uma nota informando que os energéticos não eram utilizados ou comercializados no estabelecimento.
A ação faz parte de uma série de fiscalizações realizadas em estabelecimentos do setor, com foco na verificação da autenticidade e regularidade dos produtos.
Durante a inspeção, os agentes constataram que todas as bebidas destiladas possuíam nota fiscal e procedência original confirmada, mas encontraram 11 fardos de energéticos com validade vencida. O material foi recolhido para descarte, conforme determinação sanitária.
O proprietário do estabelecimento acompanhou a vistoria e chegou a registrar o momento em vídeo, afirmando: “Mostrar para vocês a fiscalização na loja, tudo certo por aqui, produtos originais, todos com notas fiscais, rapaziada.”
Segundo ele, os energéticos vencidos faziam parte de um estoque antigo, que já não era utilizado na preparação dos populares “copões” vendidos no local nem estava mais sendo comercializado.
Em nota, a Exclusive Bebidas reforçou que não havia nenhuma irregularidade relacionada a bebidas adulteradas ou falsificadas e explicou o ocorrido. “Durante uma verificação de rotina, foram identificadas 66 garrafas de energético com data de validade vencida, referentes a 11 fardos documentados com nota fiscal, que foram devidamente recolhidos e encaminhados para descarte, sem qualquer uso comercial ou de produção.”
A empresa destacou ainda o compromisso com a transparência, qualidade e respeito aos consumidores, garantindo que segue todos os protocolos exigidos pelos órgãos de fiscalização.
As fiscalizações, em meio a uma onda de intoxicações por metanol no País, provenientes de bebidas adulteradas, continuam em toda a cidade.
