Vigilância e PM apreendem 66 garrafas de energético em Franca

Uma adega de bebidas localizada na rua Airan Izaurino Leal, no Jardim Portinari, em Franca, foi vistoriada no início da noite dessa terça-feira, 7, por equipes da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária. Durante a ação, foram apreendidos 11 fardos de energéticos vencidos, mas todas as bebidas destiladas apresentavam nota fiscal e tiveram a originalidade confirmada. Já nesta quarta-feira, 8, a adega enviou uma nota informando que os energéticos não eram utilizados ou comercializados no estabelecimento.

A ação faz parte de uma série de fiscalizações realizadas em estabelecimentos do setor, com foco na verificação da autenticidade e regularidade dos produtos.

Durante a inspeção, os agentes constataram que todas as bebidas destiladas possuíam nota fiscal e procedência original confirmada, mas encontraram 11 fardos de energéticos com validade vencida. O material foi recolhido para descarte, conforme determinação sanitária.