Gatos resgatados em coleta ilegal de sangue irão para doação

A Prefeitura de Monte Alto confirmou, nessa terça-feira, 7, o resgate de sete gatos e um cachorro em uma casa onde funcionava uma coleta clandestina de sangue animal. Os animais, encontrados debilitados e assustados, estão recebendo atendimento veterinário e, após se recuperarem, serão colocados para adoção.

O esquema veio à tona no sábado, 4, depois que um anúncio nas redes sociais oferecia R$ 50 para tutores que permitissem a retirada de sangue de seus gatos. A mensagem, escrita de forma informal, chamou a atenção das autoridades. “Oi, meus queridos irmãos e irmãs. Vocês que têm gatos, tem alguém que paga para tirar sangue de gato. Para cada gato, ela está pagando R$ 50", dizia o texto.

A denúncia levou a Guarda Civil Municipal até um imóvel na rua Marciano de Vasconcelos Nogueira. Ao chegarem, os agentes encontraram condições precárias e insalubres, sem a presença de qualquer profissional habilitado. No local, seis gatos estavam desacordados, além de seringas, frascos com sangue e instrumentos veterinários improvisados.