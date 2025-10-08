Missa de Sétimo Dia de Heitor Alexandre será no domingo

A missa de sétimo dia em memória de Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, que morreu em um trágico acidente de trânsito no último sábado, 4, será realizada neste domingo, 12, em Franca.

A cerimônia acontecerá às 8h na Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, localizada na avenida Lisete Coelho Lourenço, 2.060, no Residencial Meirelles. Familiares e amigos se reunirão para prestar as últimas homenagens e orações.

Em meio ao luto, Adriana Aparecida Pinto de Faria, tia de Heitor, junto com o pai, Alex Alexandre Pinto, a irmã Eduarda Alexandra Silva Pinto, a mãe Graziela Silva Pinto, as tias Amanda, Pamela, Kátia e Lidiane, o tio André, a avó Rosa e vários primos, compartilharam uma homenagem comovente que expressa a dor da família. "Nossa família está sofrendo muito (...) é difícil entender por que pessoas boas se vão tão cedo. Nosso querido Heitor partiu jovem demais, e deixou em nossa família um vazio impossível de preencher."