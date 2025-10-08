Missa de Sétimo Dia de Heitor Alexandre será no domingo

A missa de sétimo dia em memória de Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, que morreu em um trágico acidente de trânsito no último sábado, 4, será realizada neste domingo, 12, em Franca.
A cerimônia acontecerá às 8h na Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, localizada na avenida Lisete Coelho Lourenço, 2.060, no Residencial Meirelles. Familiares e amigos se reunirão para prestar as últimas homenagens e orações.
Em meio ao luto, Adriana Aparecida Pinto de Faria, tia de Heitor, junto com o pai, Alex Alexandre Pinto, a irmã Eduarda Alexandra Silva Pinto, a mãe Graziela Silva Pinto, as tias Amanda, Pamela, Kátia e Lidiane, o tio André, a avó Rosa e vários primos, compartilharam uma homenagem comovente que expressa a dor da família. "Nossa família está sofrendo muito (...) é difícil entender por que pessoas boas se vão tão cedo. Nosso querido Heitor partiu jovem demais, e deixou em nossa família um vazio impossível de preencher."
O texto da família também aborda o sentimento enfrentado pela perda do jovem. "A dor é grande, a saudade aperta o peito, e o coração insiste em não aceitar. Cada lembrança sua é um misto de amor e tristeza — porque lembrar de você é lindo, mas saber que não está mais aqui é de cortar a alma. Heitor, sua luz era forte, seu sorriso contagiava, sua presença trazia alegria por onde passava."
"Agora, nossa família sofre, mas também se orgulha de ter vivido ao seu lado, de ter conhecido alguém tão especial e amado. Descanse em paz, querido Heitor. Você se foi jovem, mas seu amor será eterno. Seguiremos com você vivo dentro de nós — sempre", completou.
Relembre o caso
Heitor Alexandre Silva Pinto, morador de Franca, morreu na madrugada do último sábado. Ele pilotava uma motocicleta na avenida Presidente Vargas quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste.
O jovem chegou a ser socorrido com politraumatismo e levado à Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.
