Francana aguarda confirmação para disputar sua 6ª Copa São Paulo

A Francana aguarda a confirmação para participar da edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A Prefeitura de Franca e o clube já assinaram todos os termos de compromissos e a cidade deverá ser escolhida como uma das sedes da competição sub-20 mais uma vez.

O presidente da Veterana, Rafael Diniz, disse que a agremiação já trabalha com o planejamento para a competição que começa em 2 de janeiro. “Recebemos o convite, já é o sexto ano consecutivo que somos candidatos a uma das sedes. Temos uma boa avaliação junto à Federação. Nos últimos anos recebemos rodadas até as quartas de finais. É sempre prudente aguardar a confirmação oficial”, destacou.

A Prefeitura deverá realizar algumas reformas no estádio municipal "Lanchão" para a competição e também para a Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem. “Está tudo bem encaminhado para aprovação. Estive na Federação em reunião com Reinaldo Carneiro (presidente da FPF) falando sobre alguns ajustes necessários para a disputa da Copa São Paulo e da A3”, acrescentou Diniz.