Baep apreende 300 kg de cocaína e prende motorista na região

Uma ação do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de mais de 300 quilos de cocaína na última segunda-feira, 6, em Ribeirão Preto, a 80 km de Franca. Um homem de 41 anos, que transportava a droga na caçamba de uma caminhonete, foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Baep estava em patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre um veículo suspeito, que estaria sendo utilizado para a prática de furtos.

Os militares localizaram a caminhonete semelhante a descrição e, ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir, mas foi rapidamente detido. Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram 320 tijolos de cocaína. Dois celulares também foram apreendidos.