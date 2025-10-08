08 de outubro de 2025
MUITA DROGA

Baep apreende 300 kg de cocaína e prende motorista na região

Divulgação/Governo de SP
Durante a vistoria na caminhonete, foram encontrados 320 tijolos de cocaína
Durante a vistoria na caminhonete, foram encontrados 320 tijolos de cocaína

Uma ação do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de mais de 300 quilos de cocaína na última segunda-feira, 6, em Ribeirão Preto, a 80 km de Franca. Um homem de 41 anos, que transportava a droga na caçamba de uma caminhonete, foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Baep estava em patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre um veículo suspeito, que estaria sendo utilizado para a prática de furtos.

Os militares localizaram a caminhonete semelhante a descrição e, ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir, mas foi rapidamente detido. Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram 320 tijolos de cocaína. Dois celulares também foram apreendidos.

O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

