Traficante de drogas é preso com cocaína e maconha no Santa Cruz

A Polícia Civil prendeu um homem de 47 anos suspeito de tráfico de drogas em sua residência, localizada na Vila Santa Cruz, em Franca, nesta terça-feira, 7. A ação foi coordenada após uma denúncia anônima indicar intensa movimentação de usuários no local.
Segundo o boletim policial, os investigadores passaram a monitorar a casa e confirmaram a denúncia, observando uma movimentação típica do tráfico. Diversos indivíduos, já conhecidos da polícia, chegavam ao portão, permaneciam por breves instantes e logo deixavam o local, o que reforçou as suspeitas de venda de entorpecentes.
Diante da dificuldade em registrar provas diretas devido à presença de “olheiros” na região, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi deferido e cumprido nessa terça-feira.
Durante a ação, o suspeito foi abordado dentro do imóvel. Na busca domiciliar, os agentes encontraram 14 porções de cocaína, acondicionadas em papelotes e guardadas em um potinho sobre a cômoda do quarto; 9 porções de maconha, localizadas na porta da geladeira - uma delas embalada em plástico branco e outra em um pote de vidro; R$ 225 em dinheiro, diversas embalagens do tipo “sacolé”, comumente usadas para fracionar drogas; dois celulares da marca Xiaomi, nas cores azul-escuro e azul-claro - um deles bloqueado, sem autorização de acesso.
O homem, que já havia sido preso pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) no início deste ano, foi novamente detido e encaminhado à unidade prisional de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
