Traficante de drogas é preso com cocaína e maconha no Santa Cruz

A Polícia Civil prendeu um homem de 47 anos suspeito de tráfico de drogas em sua residência, localizada na Vila Santa Cruz, em Franca, nesta terça-feira, 7. A ação foi coordenada após uma denúncia anônima indicar intensa movimentação de usuários no local.

Segundo o boletim policial, os investigadores passaram a monitorar a casa e confirmaram a denúncia, observando uma movimentação típica do tráfico. Diversos indivíduos, já conhecidos da polícia, chegavam ao portão, permaneciam por breves instantes e logo deixavam o local, o que reforçou as suspeitas de venda de entorpecentes.

Diante da dificuldade em registrar provas diretas devido à presença de “olheiros” na região, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, que foi deferido e cumprido nessa terça-feira.