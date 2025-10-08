Buraco deixado após reparo da Sabesp causa transtornos em Franca

Um vídeo divulgado em grupos de WhatsApp alerta para um buraco que foi aberto na avenida Adhermar Pereira de Barros, no prolongamento Vila Aparecida II, em Franca.

Segundo o apurado, a Sabesp (Companhia de Sanemento Básico do Estado de São Paulo) fez um reparo nessa terça-feira, 7, em um vazamento de água e, depois do conserto, fechou o local com terra e massa asfáltica. No entanto, o trecho ficou com desnível e afundamento, o que tem causado transtornos e representa risco de acidentes para quem trafega pela via.

"Buracão enorme aqui, quem passar de moto tem que tomar cuidado. 'Bagulho' está sério", relata um homem no vídeo. Nas imagens, um carro que está passando na via diminuiu a velocidade e acabou morrendo e tendo de dar partida em plena avenida. Outros veículos passam pelo local e é possível ver o barulho de quando batem no buraco.