Aposta de Franca leva R$ 300 mil no Hiper Saúde

Angela Cristina da Silva, moradora do Jardim Portinari, em Franca, começou a semana com o pé direito e o bolso cheio: ela foi a grande ganhadora do prêmio principal do Hiper Saúde Ribeirão, sorteado no último domingo, 5. A francana levou sozinha o valor de R$ 300 mil.

As dezenas sorteadas foram: 40, 24, 41, 39, 48, 20, 08, 45, 21, 46, 49, 50, 37, 47, 02, 10, 28, 32, 38, 07, 26, 55, 11, 18, 15, 13, 05, 44, 35, 17, 33, 34, 29, 14, 52 e 60.

Antes do sorteio principal, a edição do Hiper Saúde também premiou apostadores de outras cidades: