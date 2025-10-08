09 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
SORTUDA

Aposta de Franca leva R$ 300 mil no Hiper Saúde

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Ganhadora do prêmio, Angela Cristina da Silva
Angela Cristina da Silva, moradora do Jardim Portinari, em Franca, começou a semana com o pé direito e o bolso cheio: ela foi a grande ganhadora do prêmio principal do Hiper Saúde Ribeirão, sorteado no último domingo, 5. A francana levou sozinha o valor de R$ 300 mil.

As dezenas sorteadas foram: 40, 24, 41, 39, 48, 20, 08, 45, 21, 46, 49, 50, 37, 47, 02, 10, 28, 32, 38, 07, 26, 55, 11, 18, 15, 13, 05, 44, 35, 17, 33, 34, 29, 14, 52 e 60.

Antes do sorteio principal, a edição do Hiper Saúde também premiou apostadores de outras cidades:

  • 1º sorteio: R$ 10 mil
  • 2º sorteio: R$ 20 mil
  • 3º sorteio: R$ 20 mil

A ganhadora de Franca comprou a cartela por apenas R$ 15, valor que se multiplicou em 20 mil vezes com a vitória. O resultado foi comemorado nas redes sociais do Hiper Saúde, com a entrega do prêmio e pose da ganhadora premiada.

O Hiper Saúde Ribeirão é um título de capitalização de pagamento único, com parte da arrecadação revertida para o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto, instituição que presta atendimento gratuito a pacientes de toda a região.

