Técnico de enfermagem é preso por tráfico em Franca

Um técnico em enfermagem, de 39 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da noite dessa terça-feira, 7, no Jardim Aeroporto, em Franca. O suspeito foi detido após ser flagrado por policiais militares realizando movimentação suspeita na rua Pedro Custódio de Souza, um ponto já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais patrulhavam a região quando avistaram o homem sentado no meio-fio. A equipe decidiu observá-lo à distância e percebeu que o homem mantinha contato com usuários de drogas. Após a aproximação dos supostos compradores, ele caminhava até uma casa da mesma rua, onde retirava algo de uma sacola escondida no cano de saída de água e, em seguida, entregava o material aos usuários.

Durante a abordagem, os militares encontraram R$ 112 em dinheiro, um celular Motorola e dois pinos contendo cocaína nos bolsos do suspeito. Em seguida, os policiais foram até o local onde o acusado havia sido visto mexendo e encontraram uma sacola plástica com 51 pinos de cocaína, idênticos aos encontrados com ele.