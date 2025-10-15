Secretaria de Saúde inicia reforma da UBS do Parque do Horto

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, na Região Norte de Franca, começou a receber um pacote de serviços de revitalização. A obra inclui limpeza geral, pinturas interna e externa, reparos no telhado, nas instalações hidráulicas e elétricas, e no alambrado do entorno.
Segundo a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, o trabalho é planejado para não prejudicar os serviços. “Estamos com estas ações sem que prejudiquem o atendimento de quem procura as UBSs e, com isso, garantimos que a população tenha locais mais acolhedores”, ressaltou.
Recentemente, as unidades da Estação e da Vila São Sebastião também foram revitalizadas. Após a conclusão dos serviços no Parque do Horto, os próximos locais a receberem as melhorias serão a Casa do Diabético e o Centro Oftalmológico.
Outras obras na Saúde
Além do programa de manutenção, a Secretaria de Saúde segue com outras grandes obras na cidade. Estão em andamento a reforma do Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz” e a construção de três novas UBSs nos bairros Jardim Palma, Parque das Esmeraldas e Vila Santa Terezinha. As obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), do Caps Infantil e do Hospital Estadual também continuam avançando.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.