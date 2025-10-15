Secretaria de Saúde inicia reforma da UBS do Parque do Horto

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, na Região Norte de Franca, começou a receber um pacote de serviços de revitalização. A obra inclui limpeza geral, pinturas interna e externa, reparos no telhado, nas instalações hidráulicas e elétricas, e no alambrado do entorno.

Segundo a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, o trabalho é planejado para não prejudicar os serviços. “Estamos com estas ações sem que prejudiquem o atendimento de quem procura as UBSs e, com isso, garantimos que a população tenha locais mais acolhedores”, ressaltou.

Recentemente, as unidades da Estação e da Vila São Sebastião também foram revitalizadas. Após a conclusão dos serviços no Parque do Horto, os próximos locais a receberem as melhorias serão a Casa do Diabético e o Centro Oftalmológico.

Outras obras na Saúde