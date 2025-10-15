Jovens músicos de Franca podem se inscrever para a Camerata Guri

O Projeto Guri, programa de educação musical do Governo de São Paulo, abriu o processo seletivo para a temporada 2026 de seus 29 Grupos Musicais, e há vagas destinadas especialmente para a Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri Franca. A oportunidade é voltada para crianças e jovens, de 6 a 18 anos, que já são alunos do programa e desejam aprofundar sua experiência musical em um grupo de alto nível.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, através do site do Guri, até esta sexta-feira, 17 de outubro.
O que são os Grupos Musicais?
Os Grupos Musicais são formações avançadas, consideradas a vitrine artística do Guri. Eles reúnem os alunos e alunas de maior destaque de diferentes cidades para ensaios, ações com regentes e artistas convidados e uma agenda regular de concertos. O objetivo é ampliar a experiência cultural e consolidar o aprendizado obtido nas aulas regulares. A Camerata de Cordas Dedilhadas de Franca, criada em 2012 e patrocinada pela Arteris, realiza em média seis concertos por ano na região.
Como funciona a seleção
O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira é a inscrição e análise. Os selecionados para a segunda fase, que ocorrerá entre 24 de novembro e 6 de dezembro, passarão por:
- Prova prática: audição de instrumento ou canto, que avaliará a execução de um repertório e a leitura à primeira vista, analisando aspectos como afinação, ritmo e postura.
- Entrevista social: conversa para avaliar o engajamento e a vida escolar do aluno.
Cronograma principal
- Inscrições: até 17 de outubro
- Provas práticas e entrevistas: 24 de novembro a 6 de dezembro
- Divulgação dos aprovados: 10 de dezembro
- Início das atividades: 7 de março de 2026
