Jovens músicos de Franca podem se inscrever para a Camerata Guri

O Projeto Guri, programa de educação musical do Governo de São Paulo, abriu o processo seletivo para a temporada 2026 de seus 29 Grupos Musicais, e há vagas destinadas especialmente para a Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri Franca. A oportunidade é voltada para crianças e jovens, de 6 a 18 anos, que já são alunos do programa e desejam aprofundar sua experiência musical em um grupo de alto nível.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, através do site do Guri, até esta sexta-feira, 17 de outubro.

O que são os Grupos Musicais?

Os Grupos Musicais são formações avançadas, consideradas a vitrine artística do Guri. Eles reúnem os alunos e alunas de maior destaque de diferentes cidades para ensaios, ações com regentes e artistas convidados e uma agenda regular de concertos. O objetivo é ampliar a experiência cultural e consolidar o aprendizado obtido nas aulas regulares. A Camerata de Cordas Dedilhadas de Franca, criada em 2012 e patrocinada pela Arteris, realiza em média seis concertos por ano na região.

Como funciona a seleção