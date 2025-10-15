Da sala de aula ao campo: Sesc e Unesp lançam curso ambiental

O Sesc Franca e a Unesp iniciam nesta quarta-feira, 15, um curso gratuito e aprofundado sobre a crise ambiental no Brasil. A atividade propõe uma jornada que vai da análise teórica dos problemas à vivência prática de soluções, como a agroecologia.

A formação será ministrada por um trio de docentes doutores da Unesp de Franca: Raquel Santos Sant’Ana, Fernanda Melo Santanna e Frederico Daia Firmiano. O curso está estruturado em duas partes principais, ambas gratuitas.

Encontros teóricos e lançamento de livro

A primeira parte consiste em três encontros teóricos no Sesc Franca (dias 15, 21 e 29 de outubro), das 19h às 21h30. As aulas abordarão as causas estruturais da destruição dos biomas na sociedade capitalista, oferecendo ferramentas para uma reflexão crítica sobre o tema. No último dia, 29, haverá o lançamento do livro Crise socioambiental e serviço social, organizado por uma das professoras.

Visita a território agroecológico