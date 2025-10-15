Da sala de aula ao campo: Sesc e Unesp lançam curso ambiental

O Sesc Franca e a Unesp iniciam nesta quarta-feira, 15, um curso gratuito e aprofundado sobre a crise ambiental no Brasil. A atividade propõe uma jornada que vai da análise teórica dos problemas à vivência prática de soluções, como a agroecologia.
A formação será ministrada por um trio de docentes doutores da Unesp de Franca: Raquel Santos Sant’Ana, Fernanda Melo Santanna e Frederico Daia Firmiano. O curso está estruturado em duas partes principais, ambas gratuitas.
Encontros teóricos e lançamento de livro
A primeira parte consiste em três encontros teóricos no Sesc Franca (dias 15, 21 e 29 de outubro), das 19h às 21h30. As aulas abordarão as causas estruturais da destruição dos biomas na sociedade capitalista, oferecendo ferramentas para uma reflexão crítica sobre o tema. No último dia, 29, haverá o lançamento do livro Crise socioambiental e serviço social, organizado por uma das professoras.
Visita a território agroecológico
A segunda parte, e grande diferencial do curso, é uma visita mediada ao Assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto, no dia 8 de novembro. O local, que reúne cerca de 270 famílias da reforma agrária, é uma referência na produção de alimentos por meio de sistemas de agrofloresta. A vivência de um dia inteiro (das 8h às 18h, com transporte saindo do Sesc) incluirá uma roda de conversa com membros do MST, almoço e uma visita guiada pela área de produção.
Como participar
As inscrições são gratuitas, online e divididas em duas etapas:
- Para o curso (encontros teóricos): as inscrições podem ser feitas pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pela Central de Relacionamento Digital no site do Sesc.
- Para a visita (atividade de conclusão): as inscrições abrem no dia 29 de outubro, às 18h, e a participação está condicionada à frequência no curso teórico.
