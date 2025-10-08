08 de outubro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 8, em Franca:

Nome: Marilda Madalena Queiroz Garcia
Idade: Não informada 
Local do velório: Velório de São José da Bela Vista 
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Antônio Carlos Duarte
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Adolfo José da Graça Machado
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h30

Nome: Wellington Luis das Dores
Idade: 43 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Aparecida Peixoto Santucci
Idade: 90 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Lourdes Donizete Benedito de Padua
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Iracema Aparecida Pagoti
Idade: 79 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Lazaro Aparecido de Faria
Idade: 63 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h

