Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 8, em Franca:
Nome: Marilda Madalena Queiroz Garcia
Idade: Não informada
Local do velório: Velório de São José da Bela Vista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São José da Bela Vista
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Antônio Carlos Duarte
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Adolfo José da Graça Machado
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h30
Nome: Wellington Luis das Dores
Idade: 43 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Aparecida Peixoto Santucci
Idade: 90 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Lourdes Donizete Benedito de Padua
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Iracema Aparecida Pagoti
Idade: 79 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Lazaro Aparecido de Faria
Idade: 63 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
