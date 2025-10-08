Procura emprego? Franca tem feirão e quase 400 vagas

A semana está repleta de oportunidades para quem busca uma vaga no mercado de trabalho em Franca. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, prepara duas edições do feirão Dia de Oportunidade e atualizou o portal Emprega Franca, com 397 novas vagas.
A primeira ação presencial acontece já nesta quinta-feira, 9, no shopping de Franca, com sessões às 9h e às 14h. O segundo encontro será na terça-feira, 14, no Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef), a partir das 9h.
Nesses eventos, diversas empresas estarão presentes para receber currículos e realizar entrevistas. A programação também inclui orientações sobre como se comportar em entrevistas e elaborar um bom currículo. Na edição da Uni-Facef, haverá um intérprete de Libras para auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Para participar, basta comparecer aos locais com documentos pessoais e um currículo.
Vagas
Além dos feirões, o portal Emprega Franca foi atualizado nessa terça-feira, 7, com 397 novas vagas de trabalho nos setores da indústria, comércio e serviços.
Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Emprega Franca, localizada no prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. É necessário levar os documentos pessoais e um currículo (impresso ou em PDF no celular).
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (16) 3706-6590 ou pelo WhatsApp (16) 99601-0848.
Confira algumas vagas:
Ensino Fundamental
- Ajudante de Motorista
- Atendente de Loja
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de Produção
- Costurador de Calçados, a Máquina
- Cozinheiro(a)
- Embalador, a Mão
- Garçom/Garçonete
- Lavador de Veículos
- Operador de Caixa
- Operador de Ceifadeira
- Repositor de Mercadorias
- Servente de Obras
Ensino Médio Completo
- Almoxarife
- Atendente Balconista
- Atendente de Call Center
- Atendente de Farmácia - Balconista
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de Mecânico
- Auxiliar de Serviços Gerais (Confeitaria)
- Consultor de Vendas (Telemarketing)
- Consultor(a) de Seguros - Franca/SP
- Cuidador de Idosos
- Curtume – Vagas para Produção
- Fiscal de Caixa
- Frentista
- Funileiro
- Higienizador de Estofados
- Inspetor de Qualidade
- Mecânico
- Mestre de Obras
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Vendedor(a) Interno
- Visual Merchandiser
Ensino Médio Incompleto
- Fazenda – Vaga Serviços Gerais
Ensino Superior Completo
- Educador Apoio Pedagógico
Escolaridade não informada
- Produção / Cozinha
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Limpeza
- Chapeiro
- Cozinheira(o)
- Sushiman
- Vendedor Porta a Porta
