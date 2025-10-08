Procura emprego? Franca tem feirão e quase 400 vagas

A semana está repleta de oportunidades para quem busca uma vaga no mercado de trabalho em Franca. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, prepara duas edições do feirão Dia de Oportunidade e atualizou o portal Emprega Franca, com 397 novas vagas.

A primeira ação presencial acontece já nesta quinta-feira, 9, no shopping de Franca, com sessões às 9h e às 14h. O segundo encontro será na terça-feira, 14, no Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef), a partir das 9h.

Nesses eventos, diversas empresas estarão presentes para receber currículos e realizar entrevistas. A programação também inclui orientações sobre como se comportar em entrevistas e elaborar um bom currículo. Na edição da Uni-Facef, haverá um intérprete de Libras para auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Para participar, basta comparecer aos locais com documentos pessoais e um currículo.

Vagas