08 de outubro de 2025
OPORTUNIDADE

Procura emprego? Franca tem feirão e quase 400 vagas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
DIvulgação/Prefeitura de Franca
Dia de Oportunidade, realizado pela Prefeitura de Franca
Dia de Oportunidade, realizado pela Prefeitura de Franca

A semana está repleta de oportunidades para quem busca uma vaga no mercado de trabalho em Franca. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, prepara duas edições do feirão Dia de Oportunidade e atualizou o portal Emprega Franca, com 397 novas vagas.

A primeira ação presencial acontece já nesta quinta-feira, 9, no shopping de Franca, com sessões às 9h e às 14h. O segundo encontro será na terça-feira, 14, no Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef), a partir das 9h.

Nesses eventos, diversas empresas estarão presentes para receber currículos e realizar entrevistas. A programação também inclui orientações sobre como se comportar em entrevistas e elaborar um bom currículo. Na edição da Uni-Facef, haverá um intérprete de Libras para auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Para participar, basta comparecer aos locais com documentos pessoais e um currículo.

Vagas

Além dos feirões, o portal Emprega Franca foi atualizado nessa terça-feira, 7, com 397 novas vagas de trabalho nos setores da indústria, comércio e serviços.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Emprega Franca, localizada no prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. É necessário levar os documentos pessoais e um currículo (impresso ou em PDF no celular).

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (16) 3706-6590 ou pelo WhatsApp (16) 99601-0848.

Confira algumas vagas:

Ensino Fundamental

  • Ajudante de Motorista
  • Atendente de Loja
  • Auxiliar de Cozinha
  • Auxiliar de Limpeza
  • Auxiliar de Produção
  • Costurador de Calçados, a Máquina
  • Cozinheiro(a)
  • Embalador, a Mão
  • Garçom/Garçonete
  • Lavador de Veículos
  • Operador de Caixa
  • Operador de Ceifadeira
  • Repositor de Mercadorias
  • Servente de Obras

Ensino Médio Completo

  • Almoxarife
  • Atendente Balconista
  • Atendente de Call Center
  • Atendente de Farmácia - Balconista
  • Auxiliar de Cozinha
  • Auxiliar de Limpeza
  • Auxiliar de Mecânico
  • Auxiliar de Serviços Gerais (Confeitaria)
  • Consultor de Vendas (Telemarketing)
  • Consultor(a) de Seguros - Franca/SP
  • Cuidador de Idosos
  • Curtume – Vagas para Produção
  • Fiscal de Caixa
  • Frentista
  • Funileiro
  • Higienizador de Estofados
  • Inspetor de Qualidade
  • Mecânico
  • Mestre de Obras
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Vendedor(a) Interno
  • Visual Merchandiser

Ensino Médio Incompleto

  • Fazenda – Vaga Serviços Gerais

Ensino Superior Completo

  • Educador Apoio Pedagógico

Escolaridade não informada

  • Produção / Cozinha
  • Auxiliar de Cozinha
  • Auxiliar de Limpeza
  • Chapeiro
  • Cozinheira(o)
  • Sushiman
  • Vendedor Porta a Porta

