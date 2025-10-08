Após bater quase 35ºC, Franca deve ter dias de chuva até sábado

Franca bateu, pela segunda vez, em apenas uma semana de outubro, a temperatura mais alta do ano. A primeira havia sido registrada em 33,7°C, nesta segunda-feira, 6. Já a nova marca foi registrada logo na terça-feira, 7, quando os termômetros marcaram 34,9°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O novo recorde ultrapassa em 1,2°C o número registrado no dia anterior e diminui a distância para o recorde de 2024, que foi registrado em 36,9°C, no dia 8 de outubro - um ano atrás.

Se a previsão da Climatempo se manter, um novo recorde não deve ser registrado tão cedo, isso porque a previsão é de que as precipitações tomem conta dos próximos dias, marcando 2,5 milímetros já nesta quarta-feira, 8, e esperando, ao menos, 16,9 milímetros para o total do restante da semana.