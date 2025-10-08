08 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
NOVO RECORDE

Após bater quase 35ºC, Franca deve ter dias de chuva até sábado

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
GCN
Nascer do sol na manhã desta quarta-feira, 8, na zona sul de Franca
Nascer do sol na manhã desta quarta-feira, 8, na zona sul de Franca

Franca bateu, pela segunda vez, em apenas uma semana de outubro, a temperatura mais alta do ano. A primeira havia sido registrada em 33,7°C, nesta segunda-feira, 6. Já a nova marca foi registrada logo na terça-feira, 7, quando os termômetros marcaram 34,9°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O novo recorde ultrapassa em 1,2°C o número registrado no dia anterior e diminui a distância para o recorde de 2024, que foi registrado em 36,9°C, no dia 8 de outubro - um ano atrás.

Se a previsão da Climatempo se manter, um novo recorde não deve ser registrado tão cedo, isso porque a previsão é de que as precipitações tomem conta dos próximos dias, marcando 2,5 milímetros já nesta quarta-feira, 8, e esperando, ao menos, 16,9 milímetros para o total do restante da semana.

Confira a previsão até o fim de semana em Franca, segundo a Climatempo:

Quarta-feira, 8
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Máxima: 33ºC
Mínima: 20ºC
Volume de chuva: 2,5 mm
Probabilidade de chover: 72%

Quinta-feira, 9
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Máxima: 30ºC
Mínima: 19ºC
Volume de chuva: 2,9 mm
Probabilidade de chover: 82%

Sexta-feira, 10
Sol e muitas nuvens de manhã. Chuva forte à tarde e à noite.
Máxima: 28ºC
Mínima: 19ºC
Volume de chuva: 10,7 mm
Probabilidade de chover: 82%

Sábado, 11
Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme.
Máxima: 27ºC
Mínima: 18ºC
Volume de chuva: 3,3 mm
Prababilidade de chover: 77%

Domingo, 12
Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.
Máxima: 29ºC
Mínima: 19ºC
Volume de chuva: 0 mm
Prababilidade de chover: 0%

