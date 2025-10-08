Franca: Gaeco apura ligação do PCC com agrotóxicos falsificados

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Franca investiga o envolvimento do PCC (Primeiro Comando da Capital) em um esquema de falsificação e distribuição de agrotóxicos ilegais na cidade. A investigação começou em junho, com a apreensão de mais de 30 mil embalagens que seriam utilizadas para comercialização ilegal de defensivos agrícolas.

Segundo o Ministério Público, Franca se tornou o principal polo de falsificação de defensivos agrícolas do país, com uma rede que abastece todo o Brasil e até o exterior.

O promotor Adriano Mellega afirma que há uma estrutura complexa e descentralizada, formada por nove núcleos que se dividem entre a produção, falsificação de rótulos, emissão de notas fiscais frias e comercialização dos produtos pela internet.