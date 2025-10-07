07 de outubro de 2025
INSEGURANÇA

Dupla em moto rende e rouba entregador em Franca; ASSISTA

Por | da Redação
Sampi/Franca
Criminoso descendo da moto do comparsa para render e assaltar entregador
Criminoso descendo da moto do comparsa para render e assaltar entregador

Um entregador foi vítima de um assalto na manhã desta segunda-feira, 6, na rua José Lemos, no Jardim Paraty, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região.

Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do entregador, que havia saído de uma farmácia. A dupla anunciou o assalto e rendeu a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos levaram um malote e a chave da motocicleta do entregador. O malote, no entanto, continha apenas notas fiscais da farmácia.

Um boletim de ocorrência por roubo foi registrado, e o caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

