Dupla em moto rende e rouba entregador em Franca; ASSISTA

Um entregador foi vítima de um assalto na manhã desta segunda-feira, 6, na rua José Lemos, no Jardim Paraty, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região.

Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do entregador, que havia saído de uma farmácia. A dupla anunciou o assalto e rendeu a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos levaram um malote e a chave da motocicleta do entregador. O malote, no entanto, continha apenas notas fiscais da farmácia.