Câmara aprova R$ 2,1 mi para equipamentos de saúde e melhorias

A Câmara Municipal de Franca aprovou, em regime de urgência, a abertura de créditos adicionais no valor de R$ 2.120.023,00 no orçamento de 2025. O projeto, de autoria do Executivo, autoriza a Prefeitura a utilizar os recursos para investimentos nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. A votação aconteceu na sessão ordinária desta terça-feira, 7.

O valor destinado será utilizado para a compra de móveis e computadores para o 8º CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) na região Centro/Sul da cidade, com inauguração prevista para novembro deste ano. Além disso, parte dos recursos será destinada à compra de um veículo para o Cadastro Único, que facilitará o deslocamento das equipes técnicas.

A verba também será investida na aquisição de equipamentos médicos, como um aparelho de raio-X, um topógrafo de córnea, um aparelho de endoscopia e um aparelho de Bera (Brainstem Evoked Response Audiometry) – utilizado em exames para avaliar a função auditiva. Além disso, serão adquiridos aparelhos auditivos e outros equipamentos de saúde.