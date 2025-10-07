07 de outubro de 2025
REGIME DE URGÊNCIA

Câmara aprova R$ 2,1 mi para equipamentos de saúde e melhorias

Por Pedro Baccelli | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Câmara Municipal de Franca
Mesa diretora da Câmara Municipal de Franca, nesta terça-feira
Mesa diretora da Câmara Municipal de Franca, nesta terça-feira

A Câmara Municipal de Franca aprovou, em regime de urgência, a abertura de créditos adicionais no valor de R$ 2.120.023,00 no orçamento de 2025. O projeto, de autoria do Executivo, autoriza a Prefeitura a utilizar os recursos para investimentos nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. A votação aconteceu na sessão ordinária desta terça-feira, 7.

O valor destinado será utilizado para a compra de móveis e computadores para o 8º CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) na região Centro/Sul da cidade, com inauguração prevista para novembro deste ano. Além disso, parte dos recursos será destinada à compra de um veículo para o Cadastro Único, que facilitará o deslocamento das equipes técnicas.

A verba também será investida na aquisição de equipamentos médicos, como um aparelho de raio-X, um topógrafo de córnea, um aparelho de endoscopia e um aparelho de Bera (Brainstem Evoked Response Audiometry) – utilizado em exames para avaliar a função auditiva. Além disso, serão adquiridos aparelhos auditivos e outros equipamentos de saúde.

Os R$ 2.120.023,00 vêm de diferentes fontes: a maior parte, cerca de R$ 1,87 milhão, é formada por transferências do Governo do Estado de São Paulo, incluindo emendas parlamentares dos deputados Delegada Graciela (PL) e Guilherme Cortez (PSOL) destinadas à área da saúde; outros R$ 105 mil são recursos do Governo Federal, por meio do programa Procad-Suas (Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social), voltados à assistência social; e R$ 140,8 mil são de recursos próprios do Tesouro Municipal, que serão aplicados pela Secretaria Municipal de Educação no pagamento de despesas de anos anteriores.

O projeto foi aprovado por unanimidade, com 12 votos favoráveis. Os vereadores Lindsay Cardoso (PP) e Gilson Pelizaro (PT) não participaram da sessão: Lindsay por motivos de saúde e Pelizaro devido a um compromisso em Brasília (DF).

