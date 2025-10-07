Polícia Civil prende homem condenado por falsidade ideológica

A Polícia Civil de Guaíra cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 41 anos nesta terça-feira, 7, condenado pelo crime de falsidade ideológica.

A ação aconteceu na região central da cidade, onde o suspeito foi localizado e detido. Segundo informações da Polícia Civil, a prisão foi determinada pelo Departamento de Execuções Criminais da 5ª Região Administrativa Judiciária de Presidente Prudente.

O homem foi condenado a dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão. Após ser informado sobre o teor do mandado, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Colina, onde permanecerá à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.