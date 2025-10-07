07 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
FATALIDADE

Caminhoneiro morre após ser lançado para fora da cabine na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Artesp
Cabine do caminhoneiro ficou completamente destruída após o acidente
Um caminhoneiro morreu após um grave acidente na manhã desta terça-feira, 7, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Igarapava, na região de Franca.

Uma carreta seguia pela rodovia quando atingiu a traseira de um caminhão que transportava uma carga de gesso. Com o impacto, o motorista do caminhão foi ejetado do veículo e parou no canteiro central.

Segundo a concessionária Entrevias, responsável pela via, a colisão aconteceu por volta das 5h50, no km 447, sentido capital paulista.

O motorista chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Igarapava, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor da carreta não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica foram acionadas para investigar as causas do acidente. Durante o atendimento à ocorrência, o acostamento e uma das faixas da pista sul ficaram parcialmente interditados, sendo liberados por volta das 11h. O trânsito na região foi normalizado ainda no fim da manhã.

