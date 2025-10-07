Caminhoneiro morre após ser lançado para fora da cabine na região

Um caminhoneiro morreu após um grave acidente na manhã desta terça-feira, 7, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Igarapava, na região de Franca.

Uma carreta seguia pela rodovia quando atingiu a traseira de um caminhão que transportava uma carga de gesso. Com o impacto, o motorista do caminhão foi ejetado do veículo e parou no canteiro central.

Segundo a concessionária Entrevias, responsável pela via, a colisão aconteceu por volta das 5h50, no km 447, sentido capital paulista.