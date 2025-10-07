Caminhoneiro morre após ser lançado para fora da cabine na região

Um caminhoneiro morreu após um grave acidente na manhã desta terça-feira, 7, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Igarapava, na região de Franca.
Uma carreta seguia pela rodovia quando atingiu a traseira de um caminhão que transportava uma carga de gesso. Com o impacto, o motorista do caminhão foi ejetado do veículo e parou no canteiro central.
Segundo a concessionária Entrevias, responsável pela via, a colisão aconteceu por volta das 5h50, no km 447, sentido capital paulista.
O motorista chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Igarapava, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor da carreta não se feriu.
A Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica foram acionadas para investigar as causas do acidente. Durante o atendimento à ocorrência, o acostamento e uma das faixas da pista sul ficaram parcialmente interditados, sendo liberados por volta das 11h. O trânsito na região foi normalizado ainda no fim da manhã.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.