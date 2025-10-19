Multas por ignorar 'Pare' disparam de 100 pra 1 mil em Franca

O número de multas aplicadas a motoristas que desrespeitaram o sinal de parada obrigatória disparou 733,86%, saindo de 127 casos para 1.059, nos primeiros nove meses de 2025 em Franca. O dado, que faz parte de um balanço divulgado pela Polícia Militar, através do tenente coronel Lázaro Antônio Felício, no início deste mês, na Câmara Municipal, é o que mais chama a atenção em um cenário de aumento geral nas autuações por infração de trânsito.

Segundo a PM, o crescimento expressivo nesta infração específica - não parar no pare - é resultado direto da intensificação da fiscalização "in loco", realizada pelos policiais durante o patrulhamento ostensivo preventivo nas ruas da cidade. A infração é constatada quando o veículo não para completamente após o semáforo ficar vermelho, ou não imobiliza totalmente o veículo antes da placa de Pare.

A alta nas autuações por avanço do sinal de pare acompanha uma tendência de maior rigor contra infrações perigosas. No mesmo período, as multas por dirigir manuseando o celular cresceram 135,78%, por avançar o sinal vermelho subiram 350,77%, e por falta do uso do cinto de segurança aumentaram 49,75%.