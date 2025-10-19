19 de outubro de 2025
AUMENTO DE 733%

Multas por ignorar 'Pare' disparam de 100 pra 1 mil em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Reprodução/ACIF
Trânsito visto da avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca
Trânsito visto da avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca

O número de multas aplicadas a motoristas que desrespeitaram o sinal de parada obrigatória disparou 733,86%, saindo de 127 casos para 1.059, nos primeiros nove meses de 2025 em Franca. O dado, que faz parte de um balanço divulgado pela Polícia Militar, através do tenente coronel Lázaro Antônio Felício, no início deste mês, na Câmara Municipal, é o que mais chama a atenção em um cenário de aumento geral nas autuações por infração de trânsito.

Segundo a PM, o crescimento expressivo nesta infração específica - não parar no pare - é resultado direto da intensificação da fiscalização "in loco", realizada pelos policiais durante o patrulhamento ostensivo preventivo nas ruas da cidade. A infração é constatada quando o veículo não para completamente após o semáforo ficar vermelho, ou não imobiliza totalmente o veículo antes da placa de Pare.

A alta nas autuações por avanço do sinal de pare acompanha uma tendência de maior rigor contra infrações perigosas. No mesmo período, as multas por dirigir manuseando o celular cresceram 135,78%, por avançar o sinal vermelho subiram 350,77%, e por falta do uso do cinto de segurança aumentaram 49,75%.

Apesar do aumento no número de multas, a PM celebra o resultado prático da fiscalização: uma queda de quase 46% no número de acidentes com vítimas, que caíram de 1.230 para 670 na comparação com o mesmo período de 2024.

O levantamento da PM também apontou as vias com mais registros de acidentes, sendo as principais as avenidas Dr. Ismael Alonso y Alonso, Dr. Adhemar Pereira de Barros, Brasil, Presidente Vargas, São Vicente e Abrahão Brickmann. Os horários de pico dos acidentes são entre 6h e 9h, 11h e 13h, e 17h e 19h.

Para o tenente coronel, os números estão conectados. "Nosso objetivo não é aumentar as multas, nosso objetivo é cuidar da população e fiscalizar para diminuir o numero de acidentes. Se tivesse uma conscientização maior da população, não teria a necessidade dessas autuações", afirmou.

Além da fiscalização ostensiva nas ruas, a Polícia Militar informou que também aposta em ações de conscientização. A corporação realiza um ciclo de palestras em colégios, indústrias e empresas da cidade, com foco nos meses que historicamente apresentam maior incidência de acidentes.

Multas e punições para infratores

As multas por avançar o sinal vermelho, dirigir manuseando o celular e desrespeitar o sinal de parada obrigatória, resultam em multa gravíssima de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Já a multa por falta do cinto de segurança é considerada uma infração grave, gerando R$ 195,23 de multa e 5 pontos na CNH do condutor.

Confira o relatório com as infrações apresentadas no relatório

  • Deixar o condutor de usar o cinto segurança:

    • 2024: 7.324

    • 2025: 10.970

  • Variação: +49,75%

  • Conduzir veículo com descarga livre:

    • 2024: 2.357

  • 2025: 1.723

  • Variação: -26,89%

  • Dirigir veículo segurando celular:

    • 2024: 1.273

    • 2025: 2.773

    • Variação: +117,55%

  • Dirigir veículo manuseando celular:

    • 2024: 1.199

    • 2025: 2.827

  • Variação: +135,78%

  • Avançar sinal de parada obrigatória:

    • 2024: 127

  • 2025: 1.059

  • Variação: +733,86%

  • Avançar o sinal vermelho do semáforo:

    • 2024: 325

    • 2025: 1.465

    • Variação: +350,77%

  • Recusa ao teste de alcoolemia:

    • 2024: 218

    • 2025: 540

  • Variação: +147,71%

  • Dirigir sob influência de álcool:

    • 2024: 25

  • 2025: 58

  • Variação: +132%

