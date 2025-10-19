Multas por ignorar 'Pare' disparam de 100 pra 1 mil em Franca

O número de multas aplicadas a motoristas que desrespeitaram o sinal de parada obrigatória disparou 733,86%, saindo de 127 casos para 1.059, nos primeiros nove meses de 2025 em Franca. O dado, que faz parte de um balanço divulgado pela Polícia Militar, através do tenente coronel Lázaro Antônio Felício, no início deste mês, na Câmara Municipal, é o que mais chama a atenção em um cenário de aumento geral nas autuações por infração de trânsito.
Segundo a PM, o crescimento expressivo nesta infração específica - não parar no pare - é resultado direto da intensificação da fiscalização "in loco", realizada pelos policiais durante o patrulhamento ostensivo preventivo nas ruas da cidade. A infração é constatada quando o veículo não para completamente após o semáforo ficar vermelho, ou não imobiliza totalmente o veículo antes da placa de Pare.
A alta nas autuações por avanço do sinal de pare acompanha uma tendência de maior rigor contra infrações perigosas. No mesmo período, as multas por dirigir manuseando o celular cresceram 135,78%, por avançar o sinal vermelho subiram 350,77%, e por falta do uso do cinto de segurança aumentaram 49,75%.
Apesar do aumento no número de multas, a PM celebra o resultado prático da fiscalização: uma queda de quase 46% no número de acidentes com vítimas, que caíram de 1.230 para 670 na comparação com o mesmo período de 2024.
O levantamento da PM também apontou as vias com mais registros de acidentes, sendo as principais as avenidas Dr. Ismael Alonso y Alonso, Dr. Adhemar Pereira de Barros, Brasil, Presidente Vargas, São Vicente e Abrahão Brickmann. Os horários de pico dos acidentes são entre 6h e 9h, 11h e 13h, e 17h e 19h.
Para o tenente coronel, os números estão conectados. "Nosso objetivo não é aumentar as multas, nosso objetivo é cuidar da população e fiscalizar para diminuir o numero de acidentes. Se tivesse uma conscientização maior da população, não teria a necessidade dessas autuações", afirmou.
Além da fiscalização ostensiva nas ruas, a Polícia Militar informou que também aposta em ações de conscientização. A corporação realiza um ciclo de palestras em colégios, indústrias e empresas da cidade, com foco nos meses que historicamente apresentam maior incidência de acidentes.
Multas e punições para infratores
As multas por avançar o sinal vermelho, dirigir manuseando o celular e desrespeitar o sinal de parada obrigatória, resultam em multa gravíssima de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Já a multa por falta do cinto de segurança é considerada uma infração grave, gerando R$ 195,23 de multa e 5 pontos na CNH do condutor.
Confira o relatório com as infrações apresentadas no relatório
-
Deixar o condutor de usar o cinto segurança:
-
2024: 7.324
-
2025: 10.970
-
Variação: +49,75%
Conduzir veículo com descarga livre:
-
2024: 2.357
2025: 1.723
Variação: -26,89%
Dirigir veículo segurando celular:
-
2024: 1.273
-
2025: 2.773
-
Variação: +117,55%
Dirigir veículo manuseando celular:
-
2024: 1.199
-
2025: 2.827
Variação: +135,78%
Avançar sinal de parada obrigatória:
-
2024: 127
2025: 1.059
Variação: +733,86%
Avançar o sinal vermelho do semáforo:
-
2024: 325
-
2025: 1.465
-
Variação: +350,77%
Recusa ao teste de alcoolemia:
-
2024: 218
-
2025: 540
Variação: +147,71%
Dirigir sob influência de álcool:
-
2024: 25
2025: 58
Variação: +132%
