'Enfiar o rabinho entre as pernas', diz munícipe na Câmara

A população e a Câmara Municipal de Franca cultivam uma relação conturbada. Pela segunda sessão ordinária seguida, o clima esquentou entre um munícipe e um parlamentar. Desta vez, o embate foi entre Alexandre Martins e o vereador Marco Garcia (PP), na sessão desta terça-feira, 7. A troca de farpas incluiu frases como “tiveram que enfiar o rabinho entre as pernas” e “se quer falar como os vereadores, então se candidate”. A discussão terminou com a cassação da palavra do munícipe.

O munícipe Alexandre Martins cobrou melhorias no trânsito da região da Vila São Sebastião e criticou a atuação do secretário municipal de Segurança, Osvaldo de Oliveira Júnior, responsável pelo setor. "Por que ele não anda na cidade?", questionou. Outro apontamento feito é que ele já havia se inscrito anteriormente para usar a tribuna, mas sua participação foi adiada pelo presidente da Câmara, responsável por organizar o uso do espaço — momento em que a população pode apresentar críticas e discutir assuntos de interesse da cidade.

O vereador Marco Garcia saiu em defesa do secretariado e destacou a qualificação técnica dos integrantes para exercerem seus cargos. “Os engenheiros fazem um estudo. Não é simplesmente: ‘corta essa rua e faz esse retorno’. Isso demanda estudos. Os secretários que temos em Franca são ex-policiais. Pessoas que entendem de segurança de trânsito. São pessoas que têm know-how, têm conhecimento”.