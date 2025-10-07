Homicídios, furtos e roubos caem em Franca, diz PM

O tenente-coronel Lázaro Felício, do 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior de São Paulo, apresentou nesta terça-feira, 7, na Câmara Municipal de Franca, o balanço das atividades da corporação na cidade. O levantamento trouxe uma redução nos casos de homicídio no período de janeiro a setembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Segundo os dados apresentados por Felício, Franca registrou 23 homicídios neste ano, contra 34 em 2024, uma queda de 32,35%. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não apresentou alterações, mantendo dois casos registrados em cada ano.
O balanço também aponta uma redução nos roubos, que caíram de 438 casos em 2024 para 249 neste ano, uma queda de 43,15%. O roubo de veículos teve a maior diminuição: de 147 registros no ano passado para 65 neste ano, uma redução de 55,78%.
Os furtos de veículos caíram de 558 casos para 444, uma redução de 20,23%. Outros tipos de furto também registraram queda, passando de 5.299 no ano passado para 4.985 neste ano, uma queda de 5,93%.
Felício destacou o trabalho da corporação no combate à criminalidade em Franca. “Nós tivemos redução nos índices criminais, um trabalho árduo da nossa equipe de policiais na tentativa de melhorar o contexto social”, disse durante discurso na Câmara Municipal.
Outros dados
Neste ano, a Polícia Militar registrou 50.913 atendimentos por meio do número 190. Durante esse período, 1.041 pessoas procuradas pela Justiça foram capturadas e 1.432 indivíduos foram presos em flagrante. A corporação também realizou 159 apreensões de armas de fogo e recolheu 581 armas brancas, como facas. Além disso, 314 veículos roubados ou furtados foram recuperados pela polícia.
Drogas
A corporação também divulgou um balanço sobre o combate às drogas. Os números se mantiveram praticamente estáveis: foram registradas 2.584 ocorrências em 2024 e 2.578 em 2025, envolvendo casos de tráfico e apreensões de entorpecentes.
Já o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) atendeu 1.470 alunos em 16 escolas municipais e estaduais de Franca neste ano.
