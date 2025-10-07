Homicídios, furtos e roubos caem em Franca, diz PM

O tenente-coronel Lázaro Felício, do 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior de São Paulo, apresentou nesta terça-feira, 7, na Câmara Municipal de Franca, o balanço das atividades da corporação na cidade. O levantamento trouxe uma redução nos casos de homicídio no período de janeiro a setembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo os dados apresentados por Felício, Franca registrou 23 homicídios neste ano, contra 34 em 2024, uma queda de 32,35%. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não apresentou alterações, mantendo dois casos registrados em cada ano.

O balanço também aponta uma redução nos roubos, que caíram de 438 casos em 2024 para 249 neste ano, uma queda de 43,15%. O roubo de veículos teve a maior diminuição: de 147 registros no ano passado para 65 neste ano, uma redução de 55,78%.