Unesp Franca investiga suposta agressão entre professor e alunos

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abriu uma apuração preliminar para investigar uma suposta agressão entre alunos e um professor no dia 2 de setembro, no campus de Franca. As agressões mútuas teriam acontecido durante um protesto de universitários contra o professor Gabriel Cepaluni, do curso de Relações Internacionais, a quem acusam de assédio. Durante a manifestação, os estudantes teriam agredido o professor e ele, quatro alunas. O caso ganhou as redes sociais nesta semana, após publicações de canais de direita.

No início do mês passado, uma convocação publicada nas redes sociais do Cari (Centro Acadêmico de Relações Internacionais) chamou os estudantes para uma manifestação em frente à sala onde Cepaluni lecionaria, com o objetivo de boicotar a aula do professor, acusado de assediar e perseguir alunas “dentro e fora da sala de aula”. Segundo os organizadores, denúncias já haviam sido formalizadas junto à direção da universidade.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo Cari nesta terça, 7 de outubro, a manifestação seria “legítima e pacífica”, mas teria escalado quando, segundo os estudantes, o professor agrediu quatro alunas com empurrões e golpes, resultando em supostos ferimentos e hematomas. O centro acadêmico afirma que, desde então, Cepaluni foi afastado da disciplina por questões de segurança e que a universidade abriu um procedimento de investigação.