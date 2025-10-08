Cidadania Itinerante oferece serviços gratuitos em Jeriquara

O programa Cidadania Itinerante, promovido pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, chega esta semana à região de Franca. A iniciativa leva unidades móveis com equipes especializadas para oferecer, de forma gratuita, serviços como emissão de documentos, orientação jurídica, inclusão digital e acesso a direitos básicos.

Em Jeriquara, o atendimento acontece nesta quarta-feira, 8, das 9h às 15h, na Praça São Sebastião, no Centro. Serão distribuídas 100 senhas, por ordem de chegada, com encerramento uma hora antes do fim do expediente.

Entre os serviços disponíveis estão agendamento para emissão de 1ª e 2ª via de RG e CNH, 2ª via de CPF, título de eleitor e certidões de nascimento, casamento e óbito, além de orientações com o Procon e a Defensoria Pública, consulta Serasa, emissão de boletim de ocorrência, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículos, criação de conta Gov.br e baixa da Carteira de Trabalho Digital.