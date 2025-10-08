Acif prepara caçada ao Papai Noel no Dia das Crianças

A Acif promoverá uma ação de Dia das Crianças no próximo sábado, 11, no Jardim Aeroporto II, em Franca. A comemoração contará com o tema “A Caçada ao Noel”, e terá diversas oportunidades de diversão e lazer.

O dia de diversão será realizado de forma aberta ao público e gratuita, das 9h às 12h. O atrativo principal será a missão de descobrir onde o vilão escondeu o Papai Noel, para salvar o Natal deste ano. Além disso, as atividades que a Acif disponibilizará conta com cama elástica, brinquedos de areia para a quadra de beach tênis, bola, refrigerante, pipoca, picolé e desenhos para colorir.

“As ações da Acif durante as principais datas do calendário comercial já se tornaram uma tradição. Elas cumprem o papel de aproximar a comunidade dos estabelecimentos locais, que geram emprego e renda para a cidade. É uma data significativa que deve movimentar mais de R$ 16 milhões, em Franca”, afirmou o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.