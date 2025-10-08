Acif prepara caçada ao Papai Noel no Dia das Crianças

A Acif promoverá uma ação de Dia das Crianças no próximo sábado, 11, no Jardim Aeroporto II, em Franca. A comemoração contará com o tema “A Caçada ao Noel”, e terá diversas oportunidades de diversão e lazer.
O dia de diversão será realizado de forma aberta ao público e gratuita, das 9h às 12h. O atrativo principal será a missão de descobrir onde o vilão escondeu o Papai Noel, para salvar o Natal deste ano. Além disso, as atividades que a Acif disponibilizará conta com cama elástica, brinquedos de areia para a quadra de beach tênis, bola, refrigerante, pipoca, picolé e desenhos para colorir.
“As ações da Acif durante as principais datas do calendário comercial já se tornaram uma tradição. Elas cumprem o papel de aproximar a comunidade dos estabelecimentos locais, que geram emprego e renda para a cidade. É uma data significativa que deve movimentar mais de R$ 16 milhões, em Franca”, afirmou o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.
Tendo o Centro Esportivo do Aeroporto II como ponto de encontro para a realização do evento, a Acif busca entreter as crianças e aproveitar a oportunidade para aumentar as expectativas em relação a chegada do Natal, segundo o que conta a coordenadora de marketing da ACIF, Camila de Deus.
“No último ano, mostramos nas redes sociais da Acif o rapto do “Bom Velhinho”, que foi levado por um perigoso vilão a um local desconhecido. Agora, reuniremos as crianças para que, juntos, possamos intensificar essa lúdica busca pelo Papai Noel”, contou ela. “Para isso, convocaremos personagens como o Detetive Dupin e seus amigos para encontrar pistas que possam ajudar na missão”, disse.
Serviço
Dia das Crianças Acif
- Data: 11/10 – sábado
- Horário: das 9h às 12h
- Local: Centro Esportivo Aeroporto 2 – Rua Jerônimo Guido Menezes.
- Atividades: Cama elástica, brinquedos de areia para a quadra de beach tênis, bola, refrigerante Maçã Ouro, pipoca, picolé, desenhos para colorir e uma missão muito importante: descobrir onde o vilão escondeu o Papai Noel, para salvar o Natal deste ano
- Participação: aberta ao público e gratuita.
