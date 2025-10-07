Franca registra calorão de 33,7°C e tem alerta de tempestade

Franca teve um novo recorde de temperatura mais alta do ano registrado nessa segunda-feira, 6, após um dia de calor intenso. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcaram 33,7°C, número maior que o registrado em 12 de setembro, até então o dia mais quente de 2025, com 33,6°C.

O novo número de temperatura foi registrado entre as 15h e 16h. Após isso, com o cair da noite, o valor foi regredindo. Ainda com o registro, este não supera o registrado em 8 de outubro de 2024, que marcou 36,9°C, registrando o recorde daquele ano.

O Inmet também emitiu alertas de tempestade para Franca, partindo da manhã desta terça-feira, 7, até a manhã de quarta, 8. O alerta detalha a possibilidade de 20 a 30 milímetros por hora e 50 milímetros por dia, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Ainda existe um alerta de baixa umidade prevendo umidades de 20% a 12% para a cidade. O alerta segue até as 21h30 desta terça.