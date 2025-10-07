Dentista condenado por matar rival em Franca tenta anular júri

Preso novamente desde a última quarta-feira, 1º de outubro, o dentista Samir Panice Moussa, de 48 anos, condenado por matar o auditor fiscal Adriano William de Oliveira, de 52, em Franca, no ano de 2022, aguarda a análise de recursos ainda pendentes na Justiça. A defesa tenta anular o júri popular que condenou o dentista.

Samir estava em liberdade desde agosto de 2024, uma semana após o julgamento que o condenou a 14 anos de prisão em regime fechado - a pena foi reduzida em março deste ano para 12 anos, após um recurso da defesa. Ele havia sido beneficiado por um habeas corpus concedido pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), impetrado antes do júri popular.

No entanto, o benefício foi revogado recentemente, o que resultou na expedição de um novo mandado de prisão.