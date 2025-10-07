Cras Norte passa por reforma; atendimentos mudam de endereço

A Prefeitura de Franca iniciou, nesta semana, a reforma do prédio do Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Norte, no Parque Vicente Leporace. Para garantir a continuidade dos serviços à população durante a obra, que é focada na revitalização do telhado, os atendimentos foram temporariamente transferidos para um novo endereço.

Enquanto a reforma acontece, os moradores da região Norte que precisam dos serviços do Cras devem se dirigir à avenida Hotto Paiva, 1.381, no Jardim Portinari, nas proximidades do Centro Comunitário do bairro.

Você sabe a diferença entre os serviços oferecidos pela Secretaria de Ação Social e onde encontrá-los? Confira o guia abaixo.

Qual serviço procurar?

Cras (Centro de Referência em Assistência Social): é a "porta de entrada" da assistência social. Atende famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, orientação e acesso a programas e benefícios. É o local para quem busca o primeiro apoio.

é a "porta de entrada" da assistência social. Atende famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, orientação e acesso a programas e benefícios. É o local para quem busca o primeiro apoio. Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social): oferece apoio a pessoas e famílias que já tiveram seus direitos violados, como vítimas de violência doméstica, negligência, abuso ou exploração. O atendimento é mais individualizado e especializado.

oferece apoio a pessoas e famílias que já tiveram seus direitos violados, como vítimas de violência doméstica, negligência, abuso ou exploração. O atendimento é mais individualizado e especializado. CadÚnico (Cadastro Único): é o serviço responsável por registrar famílias de baixa renda para que possam acessar programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica.

é o serviço responsável por registrar famílias de baixa renda para que possam acessar programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica. Núcleo Reconhecer: unidade especializada com uma equipe de assistentes sociais, psicólogos e advogados que atua no atendimento a vítimas de violência doméstica, de gênero, orientação sexual ou racial, oferecendo suporte jurídico e psicossocial.

Endereços e contatos principais