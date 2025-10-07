Cras Norte passa por reforma; atendimentos mudam de endereço

A Prefeitura de Franca iniciou, nesta semana, a reforma do prédio do Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Norte, no Parque Vicente Leporace. Para garantir a continuidade dos serviços à população durante a obra, que é focada na revitalização do telhado, os atendimentos foram temporariamente transferidos para um novo endereço.
Enquanto a reforma acontece, os moradores da região Norte que precisam dos serviços do Cras devem se dirigir à avenida Hotto Paiva, 1.381, no Jardim Portinari, nas proximidades do Centro Comunitário do bairro.
Você sabe a diferença entre os serviços oferecidos pela Secretaria de Ação Social e onde encontrá-los? Confira o guia abaixo.
Qual serviço procurar?
- Cras (Centro de Referência em Assistência Social): é a "porta de entrada" da assistência social. Atende famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, orientação e acesso a programas e benefícios. É o local para quem busca o primeiro apoio.
- Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social): oferece apoio a pessoas e famílias que já tiveram seus direitos violados, como vítimas de violência doméstica, negligência, abuso ou exploração. O atendimento é mais individualizado e especializado.
- CadÚnico (Cadastro Único): é o serviço responsável por registrar famílias de baixa renda para que possam acessar programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica.
- Núcleo Reconhecer: unidade especializada com uma equipe de assistentes sociais, psicólogos e advogados que atua no atendimento a vítimas de violência doméstica, de gênero, orientação sexual ou racial, oferecendo suporte jurídico e psicossocial.
Endereços e contatos principais
Todos os serviços funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
- Cras Norte (endereço provisório): avenida Hotto Paiva, 1.381, no Jardim Portinari - (16) 3706-5129
- Cras Nordeste: avenida Willian Azzuz, 5.978, no Recreio Campo Belo - (16) 3706-6504
- Cras Centro: avenida Chico Júlio, 2.726, na Vila Chico Júlio - (16) 3706-5126
- Cras Sul: rua Zeferino José dos Prazeres, 750, no Jardim Aeroporto I - (16) 3701-7109
- Cras Leste: avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 4.731, no Jardim Bueno - (16) 3711-9340
- Cras Oeste: avenida Joaquim Spereta, 281, no São Joaquim - (16) 3706-6610
- Creas 1: rua Santos Pereira, 129, no Cidade Nova - (16) 3723-9394
- Creas 2: rua Simpliciano Pombo, 169, na Vila Santos Dumont - (16) 3706-5185
- Cadastro Único: rua Tiradentes, 1.517, no Centro - (16) 3711-9340
- Núcleo Reconhecer: rua General Osório, 642, no bairro Estação - (16) 4101-5107
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.