Homem é preso por tráfico e tio tenta agredir policiais

Uma ocorrência de tráfico de drogas terminou em prisão e confusão na noite desta segunda-feira, 6, no Parque Vicente Leporace, em Franca. Policiais militares flagraram um homem mexendo em uma motocicleta na calçada, durante patrulhamento de rotina.
O suspeito, de 46 anos, foi abordado, mas começou a gritar e resistir à ação dos militares, sendo necessário o uso de algemas. Com ele, os agentes encontraram R$ 1.302 em dinheiro e um celular Motorola.
Durante a abordagem, outro homem, o tio do rapaz, serralheiro de 35 anos, saiu correndo de dentro da residência. Ao ver os policiais, subiu em um sobrado e arremessou uma pedra na direção da equipe, quase os atingindo. O reforço policial foi acionado e, com o portão da casa aberto, o tio foi contido após tentar se defender com uma cadeira.
Durante a busca no interior do imóvel, os militares encontraram, no quarto de do sobrinho, 40 porções de cocaína, 19 pedras de crack e 3 porções de maconha, além de uma balança de precisão, apetrechos plásticos para embalar drogas e outro celular Samsung.
Ambos foram levados ao pronto-socorro municipal para atendimento e, em seguida, conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária. O sobrinho foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e o tio, por resistência à prisão.
Durante o depoimento, o serralheiro afirmou ter se exaltado ao ver o sobrinho sendo abordado e negou envolvimento com as drogas. O acusado, por sua vez, negou o crime, alegando que o dinheiro apreendido seria fruto de trabalho lícito.
O material foi apreendido e submetido à perícia, confirmando a presença de entorpecentes. O sobrinho foi encaminhado para o Sistema Prisional de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
Comentários
1 Comentários
Nilton Antônio Gomes 5 horas atrásNão entendi foi nada, suspeito de 46 anos e tio de 35, tá meio estranho.