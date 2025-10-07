Homem é preso por tráfico e tio tenta agredir policiais

Uma ocorrência de tráfico de drogas terminou em prisão e confusão na noite desta segunda-feira, 6, no Parque Vicente Leporace, em Franca. Policiais militares flagraram um homem mexendo em uma motocicleta na calçada, durante patrulhamento de rotina.

O suspeito, de 46 anos, foi abordado, mas começou a gritar e resistir à ação dos militares, sendo necessário o uso de algemas. Com ele, os agentes encontraram R$ 1.302 em dinheiro e um celular Motorola.

Durante a abordagem, outro homem, o tio do rapaz, serralheiro de 35 anos, saiu correndo de dentro da residência. Ao ver os policiais, subiu em um sobrado e arremessou uma pedra na direção da equipe, quase os atingindo. O reforço policial foi acionado e, com o portão da casa aberto, o tio foi contido após tentar se defender com uma cadeira.