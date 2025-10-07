Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 7, em Franca:
Nome: Solange Serrano Ribeiro
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Antônio Alves Vilela
Idade: Não informada
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
