07 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 7, em Franca:

Nome: Solange Serrano Ribeiro
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Antônio Alves Vilela
Idade: Não informada
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários