Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 7, em Franca:

Nome: Solange Serrano Ribeiro

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Antônio Alves Vilela

Idade: Não informada

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h