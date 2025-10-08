Aprenda a comer melhor: UBSs recebem projeto de nutrição

O projeto Sabores da Saúde, da Secretaria de Saúde de Franca, continua seu roteiro pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, oferecendo à população orientações gratuitas sobre hábitos alimentares saudáveis. A última edição aconteceu nessa terça-feira, 7, na UBS do Jardim Planalto.
A iniciativa, aberta a toda a comunidade, consiste em encontros periódicos conduzidos pela nutricionista da secretaria, Hezilmara Mendonça. Nos bate-papos, os participantes recebem informações sobre como melhorar a alimentação, sugestões de cardápio e um acompanhamento quinzenal para auxiliar na redução de peso e na busca por uma vida mais saudável.
Na segunda-feira, 6, o projeto esteve nas UBSs do Parque do Horto e do Jardim Ângela Rosa. A aceitação do público tem sido cada vez maior, com reuniões frequentes em diversas unidades da cidade.
Os interessados podem procurar a UBS mais próxima de sua casa para participar. Confira a agenda dos próximos encontros:
- 9 de outubro (quinta-feira): 8h30 - UBS Paraty
- 13 de outubro (segunda-feira): 8h - UBS City Petrópolis
- 14 de outubro (terça-feira): 8h - UBS Paulistano
- 16 de outubro (quinta-feira): 8h30 - UBS Paineiras
- 17 de outubro (sexta-feira): 8h30 - UBS Estação
- 20 de outubro (segunda-feira): 8h - UBS Horto
- 20 de outubro (segunda-feira): 14h - UBS Ângela Rosa
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.