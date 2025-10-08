Aprenda a comer melhor: UBSs recebem projeto de nutrição

O projeto Sabores da Saúde, da Secretaria de Saúde de Franca, continua seu roteiro pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, oferecendo à população orientações gratuitas sobre hábitos alimentares saudáveis. A última edição aconteceu nessa terça-feira, 7, na UBS do Jardim Planalto.

A iniciativa, aberta a toda a comunidade, consiste em encontros periódicos conduzidos pela nutricionista da secretaria, Hezilmara Mendonça. Nos bate-papos, os participantes recebem informações sobre como melhorar a alimentação, sugestões de cardápio e um acompanhamento quinzenal para auxiliar na redução de peso e na busca por uma vida mais saudável.

Na segunda-feira, 6, o projeto esteve nas UBSs do Parque do Horto e do Jardim Ângela Rosa. A aceitação do público tem sido cada vez maior, com reuniões frequentes em diversas unidades da cidade.